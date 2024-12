Dinga Dinga Virus : इस देश में महिलाओं और बच्चों को शिकार बना रहा रहस्यमयी रोग, इसलिए पड़ा डिंगा डिंगा नाम

स्वास्थ्य अधिकारी क्या कह रहे हैं? उगांडा के स्वास्थ्य अधिकारी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए जल्द से जल्द इलाज की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। डॉ. कियिता क्रिस्टोफर, बुंडिबुग्यो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी, ने कहा कि मरीजों को सामान्यतः एक सप्ताह में इलाज के बाद आराम मिल जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि उपचार के दौरान एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, और उन्होंने स्थानीय लोगों से आग्रह किया कि वे हर्बल उपचारों पर विश्वास न करें, क्योंकि इस बीमारी के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाणित हर्बल उपाय नहीं हैं।

डिंगा डिंगा वायरस की पहचान और इलाज Diagnosis and treatment of Dinga Dinga virus इस बीमारी के स्रोत का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित व्यक्तियों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं, लेकिन आधिकारिक निदान अभी तक जारी नहीं हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि इस वायरस की पहचान की प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही इसकी सटीक जानकारी मिल सकती है।

ऐसा क्या है डिंगा डिंगा वायरस और ‘डांसिंग प्लेग’ में समानता? यह बीमारी पहले के ऐतिहासिक मामलों, जैसे कि 1518 में स्ट्रासबर्ग (फ्रांस) में हुई ‘डांसिंग प्लेग’ से मिलती-जुलती बताई जा रही है, जिसमें लोग बिना रुके नृत्य करते रहते थे, और कभी-कभी थकावट के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी फैल रही रहस्यमयी बीमारी

इस बीच, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में भी एक अज्ञात बीमारी का प्रकोप जारी है, जिसमें 394 मामले सामने आ चुके हैं और 30 मौतें हो चुकी हैं। इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, खांसी, नाक बहना, और शरीर में दर्द शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इसकी जांच की जा रही है, और वैज्ञानिक यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह वायरस किसी श्वसन संबंधी रोग, जैसे फ्लू, कोविड-19, मलेरिया या मीजल्स के कारण हो सकता है, या फिर इसे 'डिजीज़ X' भी माना जा सकता है।