Health tips for desk workers : कुर्सी पर बैठने से बढ़ रहीं बीमारियां, जानिए जरूरी बचाव के तरीके

लंबे समय तक बैठे रहने के दुष्परिणाम Health tips for desk workers : रीढ़ की हड्डी और पीठ में दर्द Spinal and back pain Health tips for desk workers : लंबे समय तक बैठे रहने से लंबे समय तक बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। इसका असर गर्दन पर भी पड़ता है, जिससे वहां खिंचाव और दर्द की समस्या पैदा होती है। यह समस्याएं धीरे-धीरे गंभीर होती जाती हैं, जो बाद में स्थायी रूप ले सकती हैं।

वजन बढ़ने की संभावना Possibility of weight gain कुर्सी पर घंटों बैठे रहने से शरीर में कैलोरी बर्न नहीं होती, जिससे वजन बढ़ने की संभावना रहती है। शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है।

मानसिक तनाव और थकान Mental stress and fatigue लगातार बैठकर काम करने से मानसिक तनाव और थकान महसूस होती है। जब लंबे समय तक ब्रेक नहीं लिया जाता, तो दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, जिससे कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है।

लंबे समय तक बैठे रहने से बचाव के उपाय Tips to prevent prolonged sitting काम के बीच छोटे ब्रेक लें Take short breaks between work हर आधे घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होगा और थकान कम महसूस होगी। इन छोटे ब्रेक के दौरान थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, उठकर चलना, या पानी पीना फायदेमंद हो सकता है।

आरामदायक कुर्सी का चयन करें Select a comfortable chair अगर आपको लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठना है, तो सही प्रकार की कुर्सी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। ऐसी कुर्सी चुनें जिसमें बैक सपोर्ट बेहतर हो और आपके पैरों के तलवे जमीन पर टिके रहें। ऊंची कुर्सी से बचें ताकि रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव न पड़े।

पर्याप्त पानी पीएं और पौष्टिक भोजन करें Drink enough water and eat nutritious food काम के दौरान समय-समय पर पानी पीते रहना आवश्यक है। यह न केवल शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। इसके साथ ही पौष्टिक भोजन का सेवन करें ताकि ऊर्जा बनी रहे और शरीर ताजगी महसूस करे।