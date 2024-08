Back and neck pain : लंबे स्क्रीन टाइम से पीठ और गर्दन का दर्द, जानिए बचाव के तरीके

गैजेट्स के अधिक उपयोग से पीठ और गर्दन में दर्द बढ़ रहा है Back and neck pain is increasing due to excessive use of gadgets आज के डिजिटल युग में, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने के कारण मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स (MSD) में वृद्धि हो रही है, जिसमें विशेष रूप से रीढ़ पर असर पड़ रहा है। इससे पीठ और गर्दन में तेज, छुरी जैसे दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, सुन्नता, और यहां तक कि कमजोरी या सीमित गतिशीलता जैसी गंभीर और कमजोर करने वाले लक्षण सामने आ रहे हैं।

डॉक्टरों की सलाह: योग और व्यायाम को अपनाएं Doctors advice: Adopt yoga and exercise अपोलो स्पेक्ट्रा, पुणे के ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन डॉ. मोहित मुठा के अनुसार, "इस डिजिटल युग में, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने के कारण मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स (MSD) में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 20-55 वर्ष की उम्र के लोग गंभीर दर्द की शिकायत कर रहे हैं, जो कभी-कभी मूत्र या मल नियंत्रण में कमी, अंगों में झुनझुनी और कार्यात्मक कमजोरी के साथ होता है। हर दिन आने वाले मरीजों में से सात में से दस को पीठ और गर्दन में दर्द (Back and neck pain) होता है।"

खराब मुद्रा और उसकी समस्याएँ डॉ. मुठा ने आगे बताया, “खराब मुद्रा, विशेष रूप से फॉरवर्ड हेड पोस्टर (FHP), जो गैजेट्स के अधिक उपयोग के कारण होती है, मांसपेशियों में असंतुलन और कूल्हों के फ्लेक्सर्स के तंग होने का कारण बनती है, जिससे दैनिक गतिविधियाँ तनावपूर्ण और दर्दनाक हो जाती हैं।”

यह भी पढ़ें-पीठ का दर्द? दर्द कम करने में दवा से ज़्यादा कारगर है डॉक्टर का हमदर्द होना गैजेट्स की लत से रीढ़ की समस्याओं में वृद्धि Gadget addiction increases spinal problems लिलावती अस्पताल, मुंबई के स्पाइन सर्जन डॉ. राम चड्ढा के अनुसार, "गैजेट्स की लत के कारण 20-45 वर्ष के लोगों में लो बैक और गर्दन की समस्याओं में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि इसे अनदेखा किया गया, तो यह अधिक गंभीर समस्याओं जैसे कि गर्दन का दर्द, कंधे की जकड़न, सिरदर्द और गतिशीलता में कमी का कारण बन सकता है। मेरे पास रोज़ाना आने वाले 10-12 मरीजों में से लगभग 4-5 गर्दन और कमर के दर्द से पीड़ित होते हैं, जो गैजेट्स के गलत उपयोग से जुड़े होते हैं।"

गंभीर समस्याओं से बचने के लिए नियमित ब्रेक और व्यायाम की सलाह नवी मुंबई के मेडिकवर अस्पताल के कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन डॉ. बुरहान सलीम सियामवाला का कहना है, “20-50 वर्ष की उम्र के लोगों में पीठ और रीढ़ की समस्याओं में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। पांच में से कम से कम 2-3 मरीजों को पीठ दर्द होता है और उन्हें शीघ्र ठीक होने के लिए आराम की सलाह दी जाती है।”

डॉक्टरों की सलाह है कि गैजेट्स के उपयोग के दौरान नियमित ब्रेक लें, सही मुद्रा बनाए रखें और योग और स्ट्रेचिंग जैसे दैनिक व्यायाम करें ताकि पीठ और रीढ़ की समस्याओं से बचा जा सके।