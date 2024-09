क्यों नहीं लेना चाहिए एक साथ Vitamin C और Vitamin b12, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

कुछ पोषक तत्व मिश्रण के रूप में अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण, क्रिया या उपलब्धता से संबद्ध होकर परस्पर काम कर सकते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। इन विटामिन और और खनिज का एक साथ नहीं करें सेवन Do not consume these vitamins and minerals together कैल्शियम और आयरन

कैल्शियम उच्च कैल्शियम आयरन की अवशोषण में बाधाकारी भूमिका निभाता है। इस उच्च कैल्शियम का सेवन पौधे-आधारित आयरन स्रोतों के अवशोषण को कम करके आयरन की जैव उपलब्धता को कम कर सकता है, जिससे उन व्यक्तियों में आयरन की कमी हो सकती है जो पूरी तरह से पौधे-आधारित आहार का सेवन करते हैं। इस प्रभाव को कम करने के लिए, कैल्शियम एवं आयरन सप्लीमेंट को अलग-अलग समय पर सेवन किया जाना चाहिए। इसलिए, यदि आप सुबह आयरन सप्लीमेंट का सेवन करते हैं, तो कैल्शियम सप्लीमेंट का सेवन दिन के दौरान में करें।

विटामिन सी और विटामिन बी12 का एक साथ सेवन से स्थिरता में बाधा विटामिन सी के अधिक सेवन से जाठरांत्र संबंधी मार्ग में विटामिन बी12 के संक्रमण को प्रभावित कर सकता है। जब आहार में विटामिन का मात्रा समान रहता है, तब ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। विटामिन सी की अधिक मात्रा विटामिन बी12 के अवशोषण में बाधा डाल सकती है। इसलिए, विटामिन बी12 की निगरानी रखनी चाहिए अगर Vitamin C की अधिक मात्रा ली जाती है।

कैल्शियम और मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम जठरांत्र संबंधी मार्ग में अवशोषण के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उच्च खुराक में एक का अधिक सेवन दूसरे के अवशोषण को बाधित कर सकता है। डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।