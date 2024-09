Walnut Benefits : अखरोट का सेवन रखेगा आपको इन 5 बीमारियों से दूर, जानिए क्या है इसके खाने के फायदे

यदि आप दैनिक जीवन में अखरोट (Walnut) का सेवन करते हैं तो आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं जैसे गट बैक्टीरिया, अपच, पेट फूलना , हार्ट और हाई ब्लड प्रेशर, दूर कर सकते हैं।

इन बीमारियों में फायदेमंद है अखरोट Walnuts are beneficial in these diseases हृदय के लिए अखरोट (Walnut) एक प्रमुख स्रोत है जो अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA) का उत्कृष्ट स्रोत है, जो एक ओमेगा-3 फैटी एसिड है और सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में, यह अखरोट हमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की उच्च मात्रा प्रदान करता है जो हृदय रोग की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है।

मस्तिष्क के लिए शोध के अनुसार, अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी पॉलीफेनोल (यौगिक) मस्तिष्क के कार्य को सुधार सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली मानसिक गिरावट को अवरुद्ध कर सकते हैं।

पेट के लिए आपके आंतों और पेट में मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक नैदानिक परीक्षण में, जिसमें वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन अखरोट खाते थे, उनके पेट के बैक्टीरिया अधिक स्वस्थ थे।

कैंसर में आपके पेट में मौजूद सूक्ष्मजीव अखरोट की माध्यम से यौगिकों का अवशोषण करते हैं और यूरोलिथिन यौगिक का उत्पादन करते हैं। यह यूरोलिथिन कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक साबित हो सकता है।