Nutrition Week 2024 पर विटामिन बी-12 का लेकर क्या है डॉक्टरों की राय

इस सप्ताह के दौरान, हम यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें सही पोषक तत्व मिलें। एक डॉक्टर ने विटामिन बी-12 के बारे में बात की, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी-12 नहीं मिलता है, तो हम अलग-अलग तरीकों से बीमार पड़ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारा शरीर विटामिन बी-12 खुद नहीं बना सकता है, इसलिए हमें इसे अपने खाने से प्राप्त करना होगा।

हमें कितने विटामिन बी-12 की आवश्यकता है ? How much vitamin B-12 do we need? आज बहुत से लोगों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी-12 नहीं मिल पाता है, जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन बी-12 हमारे रक्त को बनाने में मदद करता है और डीएनए नामक चीज़ बनाने में भी मदद करता है, जो एक विशेष कोड की तरह है जो हमारे शरीर को बताता है कि कैसे बढ़ना है और कैसे काम करना है। ज़्यादातर वयस्कों के लिए, विटामिन बी-12 की सही मात्रा एक निश्चित परीक्षण में 200 से 900 यूनिट के बीच होती है। वृद्ध लोगों के लिए, सही मात्रा थोड़ी कम, 300 से 350 यूनिट के बीच होती है।

इन घरेलू चीजों से पूरा करें विटामिन बी-12 Fulfill your Vitamin B-12 needs with these household items विटामिन बी-12 की कमी को दूर करने के लिए कई घरेलू चीजों का सेवन किया जा सकता है। इनमें मीट (खासकर पॉर्क, लीवर और अन्य मांस से), अंडे, फोर्टिफाइड अनाज, दूध, क्लेम्स, ऑस्ट्रेलियाई हरे अंगारे, टूना और सैल्मन विटामिन बी-12 के अच्छे सोर्स के रूप में माने जाते हैं।