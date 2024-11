क्या आप भी खाते हैं ये? आपके लीवर को हो सकता है नुकसान

मीठे पेय पदार्थ: लीवर के लिए छिपा हुआ खतरा Sweetened beverages: The hidden danger to the liver सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स और अन्य मीठे पेय पदार्थ अधिक मात्रा में चीनी के कारण लीवर के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं।

समस्या कैसे बढ़ती है? Foods harmful to liver : डायटीशियन कनिका मल्होत्रा के अनुसार, अत्यधिक चीनी का सेवन शरीर में वसा को बढ़ाता है, जो लीवर (Liver) में जमा होकर नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लीवर डिजीज (NAFLD) का कारण बनता है। इसके अलावा, मोटापा, मधुमेह और चयापचय संबंधी समस्याएं भी लीवर पर दबाव डालती हैं, जिससे सूजन और सिरोसिस का खतरा बढ़ता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? डाइटीशियन भारती कुमार के अनुसार, प्रोसेस्ड मीट में ट्रांस फैट और उच्च तापमान पर पकाए जाने पर हानिकारक तत्व बनते हैं। ये लीवर में सूजन और सिरोसिस का कारण बन सकते हैं। अधिक नमक का सेवन भी उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देता है, जो लीवर (Liver) पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

तले-भुने और वसायुक्त भोजन: लीवर के लिए धीमा जहर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरपूर तले हुए खाद्य पदार्थ लीवर की सेहत के लिए धीमे जहर की तरह काम करते हैं। लीवर पर असर

कनिका मल्होत्रा के मुताबिक, तले हुए खाद्य पदार्थ लीवर में वसा जमा करते हैं, जिससे लीवर की कोशिकाएं सूज जाती हैं। इससे न केवल लीवर की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है, बल्कि लंबे समय तक ऐसा करने से सिरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है।

अत्यधिक शराब: लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन शराब का अधिक सेवन लीवर (Liver) के लिए सबसे हानिकारक है। यह लीवर को जहरीले रसायनों में बदल देता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों है खतरनाक?

मल्होत्रा और भारती कुमार का कहना है कि शराब लीवर की डिटॉक्सीफिकेशन और Regeneration Capacity को बाधित करती है। लंबे समय तक अधिक मात्रा में शराब पीने से सिरोसिस जैसी गंभीर और अपरिवर्तनीय स्थिति हो सकती है।