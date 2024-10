स्किन को खराब कर सकता है हद से ज्यादा Stress

स्ट्रेस स्किन : तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव Stress Skin: The Direct Effects of Stress जब हम अत्यधिक तनाव (Stress) का सामना करते हैं, तो इसका पहला असर हमारी त्वचा पर पड़ता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में ‘स्ट्रेस स्किन’ कहा जाता है। तनाव के दौरान, हमारे शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो त्वचा के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है।

त्वचा पर तनाव के लक्षण Signs of stress on the skin तनाव (Stress) की स्थिति में हमारे चेहरे पर पिंपल्स और अन्य समस्याएं उभरने लगती हैं। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि भावनात्मक स्थिति का त्वचा की सेहत पर गहरा प्रभाव होता है। कोर्टिसोल का उच्च स्तर त्वचा में सूजन और अन्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे:

दाग-धब्बे और जलन: गंभीर सूजन के कारण त्वचा पर दाग और जलन होने लगती है। Stress and skin health : बिगड़ी जीवनशैली का योगदान आजकल की जीवनशैली में जंक फूड, धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन भी तनाव और त्वचा की समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसलिए, तनाव को कम करने के लिए एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना बेहद जरूरी है।

Stress and skin health : समाधान और उपाय तनाव से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही खानपान, सकारात्मक सोच, और अच्छी जीवनशैली का पालन करना। यदि समस्या बढ़ रही है, तो एक त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।