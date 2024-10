Fatty liver treatment at home : लिवर की सेहत कैसे सुधारें? जानिए 5 असरदार नुस्खे

फैटी लिवर के संकेत: कैसे पहचाने लक्षण? Signs of Fatty Liver: How to Recognize the Symptoms? फैटी लिवर (Fatty Liver) का पता लगाने के लिए कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं: – भोजन पचाने में कठिनाई: यदि भोजन पचने में परेशानी हो, तो यह लिवर के खराब होने का संकेत हो सकता है।



– मुंह से बदबू आना: खराब लिवर की स्थिति में मुंह से दुर्गंध आने लगती है।



– त्वचा पर सफेद धब्बे: लिवर की खराबी के कारण त्वचा पर सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, जिन्हें “लिवर स्पॉट” कहा जाता है।



– पेट में दर्द और भारीपन: लिवर की समस्या से पेट में असहजता बनी रहती है।



– आंखों के नीचे काले घेरे: शरीर में विषाक्त पदार्थों के बढ़ने से यह स्थिति उत्पन्न होती है।

खराब खान-पान: असंतुलित आहार और अधिक तले-भुने खाद्य पदार्थों का सेवन लिवर पर दबाव डालता है।



शराब का अधिक सेवन: शराब का अत्यधिक सेवन लिवर को नुकसान पहुंचाता है।



शारीरिक गतिविधि की कमी: निष्क्रिय जीवनशैली और एक्सरसाइज की कमी भी फैटी लिवर के प्रमुख कारणों में से एक है।



अधिक वजन और मोटापा: मोटापा भी लिवर में फैट जमा करने का कारण बनता है।

हल्दी का उपयोग

हल्दी में मौजूद तत्व हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस को बढ़ने से रोकते हैं और लिवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। हल्दी का दूध या हल्दी का पाउडर लिवर को सुधारने में लाभकारी होता है।

एप्पल साइडर विनेगर

जिन लोगों को फैटी लिवर का दूसरा स्टेज है, वे एप्पल साइडर विनेगर को शहद में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। यह लिवर की सेहत को सुधारने में सहायक होता है।

विटामिन युक्त फल

आंवला, पपीता, और आम जैसे फलों का सेवन करें, ये लिवर को पोषण देने के साथ इसे स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। सादा भोजन अपनाएँ

तला-भुना खाना छोड़कर सादे और हल्के भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह लिवर पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।