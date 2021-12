Diabetes Treatment: पेप्टाइड्स में लचीलापन मधुमेह के इलाज के लिए अधिक प्रभावी

Diabetes Treatment: हाल के एक अध्ययन के अनुसार, पेप्टाइड्स मधुमेह के इलाज के लिए अधिक प्रभावी हो सकते हैं यदि वे अधिक लचीले होते और विभिन्न आकृतियों के बीच आगे-पीछे हो सकते हैं। यह अध्ययन ‘नेचर केमिकल बायोलॉजी जर्नल’ में प्रकाशित हुआ है।

Flexibility in peptides more effective to treat diabetes