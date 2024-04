65 से अधिक उम्र वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी: हॉर्मोन थेरेपी सुरक्षित और फायदेमंद

जयपुरPublished: Apr 10, 2024 02:33:32 pm Submitted by: Manoj Kumar

एक अध्ययन में पाया गया है कि हॉर्मोन थेरेपी (Hormone therapy) लेना महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सकता है और उनकी लंबी अवधि के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है, खासकर 65 साल की उम्र के बाद। ये निष्कर्ष पिछले शोध को चुनौती देते हैं, जिसमें हॉर्मोन थेरेपी (Hormone therapy) को कई तरह के कैंसर और हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया था।

Good News for Women Over 65 Study Shows Hormone Therapy Safe After 65

हार्मोन थेरेपी (एचटी) लेना महिलाओं के लिए सुरक्षित It is safe for women to take hormone therapy (HT) एक बड़े अध्ययन में पाया गया है कि हार्मोन थेरेपी (Hormone therapy) लेना महिलाओं के लिए, खासकर 65 साल की उम्र के बाद, सुरक्षित हो सकता है और उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। यह अध्ययन बुधवार को प्रकाशित हुआ। यह पिछले शोध को चुनौती देता है, जिसने हार्मोन थेरेपी (Hormone therapy) को कई तरह के कैंसर और हृदय रोगों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा था।

हार्मोन थेरेपी (Hormone therapy) एक दवा है जिसमें महिला हार्मोन - एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन होते हैं। इसका इस्तेमाल व्यापक रूप से रजोनिवृत्ति के लक्षणों जैसे गर्म चमक (Hot flashes) और योनि में बेचैनी (Vaginal discomfort) का इलाज करने के लिए किया जाता है। हालांकि, पिछले शोधों में यह महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया था, जिससे इसके इस्तेमाल को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। हालांकि, जर्नल 'मेनोपॉज' में आज ऑनलाइन प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि केवल उम्र के आधार पर किसी महिला के लिए हार्मोन थेरेपी (Hormone therapy) लेना बंद करने का कोई सामान्य नियम नहीं है। मेनोपॉज सोसाइटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि "65 साल की उम्र के बाद, जोखिम महिलाओं द्वारा लिए जाने वाले प्रकार, खुराक और सेवन के तरीके के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।" मेनोपॉज सोसाइटी की चिकित्सा निदेशक स्टेफनी फॉबियन ने कहा, "महिलाओं के इस बड़े पर्यवेक्षणीय अध्ययन से दीर्घकालिक हार्मोन थेरेपी (Hormone therapy) के उपयोग की सुरक्षा और यहां तक कि संभावित लाभों के बारे में आश्वासन मिलता है, खासकर केवल एस्ट्रोजन का उपयोग करने वाली महिलाओं में। यह विभिन्न हार्मोन थेरेपी खुराक, प्रशासन के मार्गों और योगों के बीच भिन्नताओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जो उपचार के वैयक्तिकरण को सुगम बना सकता है।"

अध्ययनकर्ताओं ने 2007 से 2020 तक 10 मिलियन बुजुर्ग महिलाओं का अध्ययन किया और पाया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के बाद सिर्फ एस्ट्रोजन लेना "मृत्यु दर, स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, दिल की विफलता, शिरापरक थ्रोम्बोम्बोलिज्म, आलिंद फिब्रिलेशन, तीव्र रोधगलन और मनोभ्रंश में महत्वपूर्ण जोखिम कमी से जुड़ा था।" अध्ययनकर्ताओं ने 2007 से 2020 तक 10 मिलियन बुजुर्ग महिलाओं का अध्ययन किया और पाया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के बाद सिर्फ एस्ट्रोजन लेना "मृत्यु दर, स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, दिल की विफलता, शिरापरक थ्रोम्बोम्बोलिज्म, आलिंद फिब्रिलेशन, तीव्र रोधगलन और मनोभ्रंश में महत्वपूर्ण जोखिम कमी से जुड़ा था।" दूसरी ओर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन थेरेपी के संयोजन से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसे "ट्रांसडर्मल या योनि प्रोजेस्टिन की कम खुराक का उपयोग करके कम किया जा सकता है।" गौरतलब है कि प्रोजेस्टिन के इस्तेमाल से "एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इस्केमिक हृदय रोग, दिल की विफलता और शिरापरक थ्रोम्बोम्बोलिज्म में महत्वपूर्ण जोखिम कमी आई है। दूसरी ओर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन थेरेपी के संयोजन से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसे "ट्रांसडर्मल या योनि प्रोजेस्टिन की कम खुराक का उपयोग करके कम किया जा सकता है।" गौरतलब है कि प्रोजेस्टिन के इस्तेमाल से "एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इस्केमिक हृदय रोग, दिल की विफलता और शिरापरक थ्रोम्बोम्बोलिज्म में महत्वपूर्ण जोखिम कमी आई है। (आईएएनएस) पढ़ना जारी रखे