Good Stress : यदि आप भी रहते हैं Stress में तो हो जाए खुश, इन चीजों में मिलेगा आपको फायदा

जब भी स्ट्रेस (good stress) का कारण बनता है, तब शरीर में स्ट्रेस हॉर्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनलीन का उत्पादन शुरू हो जाता है। अगर इनका स्तर बहुत बढ़ जाता है, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और एंग्जायटी, डिप्रेशन, कम इम्युनिटी और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि आप नियमित रूप से अच्छे स्ट्रेस का सामना करें।

कैसे रहता है गुड स्ट्रेस हमारे लिए फायदेमंद How is good stress beneficial for us क्या है गुड स्ट्रेस what is good stress इस स्ट्रेस का सीदा सा मतलब है कि हमें इसमें इसके फायदे दखेने को मिलते हैं यदि ​किसी व्यक्ति के प्रति सकारात्मक तौर पर पेश आ रहे है तो इसका मतलब है कि वह गुड स्ट्रेस है। किसी स्ट्रेस के प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो इस बात को निर्धारित करती है कि ये गुड स्ट्रेस है या फिर बैड।