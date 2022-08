Gud and Chana Benefits: गुड़ और चना का एक साथ सेवन करने से सेहत को मिलते हैं ये अद्भुत, हड्डियों को मजबूत बनाने में करता है मदद

Gud and Chana Benefits: गुड़ और भुने चने का सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलता है। लेकिन जब भुने चने के साथ में गुड़ का सेवन किया जाता है तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। गुड़ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे अन्य पोषक तत्व के गुण पाए जाते हैं। तो वहीं चना में विटामिन बी, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट जैसे कई अन्य पोषक तत्व के गुण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड़ और चने में पाए जाने वाले पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही ये कब्ज की समस्याओं को भी दूर करने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं भुने चने के साथ गुड़ का सेवन करने से सेहत को मिलने वाले फायदे के बारे में

Health benefits of eating jaggery with roasted gram for bones