हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ी राहत, प्रीमियम न भरने पर भी मिलेगा ग्रेस पीरियड में बीमा लाभ, IRDAI ने दिया निर्देश

ग्रेस पीरियड के दौरान वे बीमा का लाभ उठा सकते हैं They can avail insurance during the grace period इरडा ने हाल ही में जारी अपने मास्टर सर्कुलर में कहा, अगर पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है, तो ग्रेस पीरियड के लिए भी कवरेज उपलब्ध होगा। इरडा के मुताबिक, जहां प्रीमियम का भुगतान मासिक किस्तों के जरिए किया जाता है, वहां ग्रेस पीरियड 15 दिन का होगा। जो लोग तिमाही, छह महीने या सालाना आधार पर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं वे 30 दिन का ग्रेस पीरियड पाने के हकदार हैं, जिस दौरान वे बीमा का लाभ उठा सकते हैं।

ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज्ड किया Standardized grace period पहले बीमा कंपनियों के लिए ग्रेस पीरियड में बीमा कवरेज देना अनिवार्य नहीं था। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के पार्थनील घोष ने बताया, बीमा कंपनियां ग्राहकों की ओर से खरीदी गई पॉलिसी के प्रकार के आधार पर ग्रेस पीरियड देती हैं, पर ग्रेस पीरियड के दौरान कोई पॉलिसी कवरेज नहीं देती हैं। अब इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए विभिन्न किस्तों के साथ ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज्ड किया है और बीमाकर्ताओं से ग्रेस पीरियड के दौरान क्लेम कवरेज प्रदान करने के लिए कहा है। ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज्ड करना ग्राहकों के लिए फायदेमंद।