क्या Diabetes वालों के लिए हानिकारक Red Meat खाना

क्या रेड मीठ से डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है Can red meat increase the risk of diabetes? इंग्लैड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध से पता चलता है कि जो लोग 50 ग्राम प्रोसेस्ड फूड का सेवन कर रहे है उन लोगों में टाइप 2 Diabetes विकसित होने का जोखिम 15 प्रतिशत अधिक हो जाता है। शोध में यह भी कहा गया है कि जो लोग रोज 100 ग्राम प्रोसेस्ड रेड मीठ खाते है उन लोगों में डायबिटीज का जोखिम 10 प्रतिशत अधिक हो जाता है। वही 100 ग्राम पेल्ट्री खाने से डायबिटीज का जोखिम 8 प्रतिशत अधिक हो जाता है।

Red-Meat रेड मीठ के नुकसान Damage of red salt रेड मीठ में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है। जिसकी वजह से हार्ट जुडी समस्याएं हो सकती है।

शोध से पता चलता है कि रेड मीठ के सेवन से कैंसर जैसी बीमारी भी होने का खतरा होता है।

रेड मीठ के सेवन से मोटापे जैसी समस्याएं हो सकती है इसलिए इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए।

हाल ही में द लांसेट डायबिटीज एंड एंड्रोक्रिनेलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया है कि अनप्रोसेस्ड मीट खाने से टाइप 2 Diabetes होने का खतरा बढ़ने कि संभावना रहती है। डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।