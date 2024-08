Fever होने पर आप भी करते हैं यही काम तो हो जाए सावधान, नहीं तो हो सकती है Brain की समस्या

फीवर की हो सकती है कई वजह There can be many reasons for fever डॉ. सोनिया रावत ने एक इंटरव्यू में बताया कि बुखार (fever) आने पर हमारे शरीर का टेंपरेचर बढ़ जाता है। फीवर की कई वजह हो सकती हैं। कई बार वायरल तो कभी बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से बुखार आने लगता है। बुखार आने पर लोगों को पैरासिटामोल लेने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर का टेंपरेचर नॉर्मल हो सके। अगर बुखार आने पर दवा न ली जाए, तो इससे गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। बुखार आने पर दवा न ली जाए, तो इससे हमारे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंच सकता है।

ब्रेन को हो सकता है नुकसान There could be damage to the brain डॉक्टर ने बताया कि अत्यधिक बुखार में दवा न लेने पर टेंपरेचर ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे ब्रेन को नुकसान हो सकता है और मरीज की कंडीशन बिगड़ सकती है। डेंगू में बुखार आने पर शरीर में प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरने लगता है और इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। दवा न लेने पर बुखार शरीर में लंबे समय तक रह सकता है और इससे सिरदर्द, शरीर में दर्द, अत्यधिक थकावट और कमजोरी आ सकती है। अगर बुखार किसी बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन की वजह से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दवा न लेने से इंफेक्शन बढ़ सकता है।