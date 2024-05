लू से बढ़ा आई स्ट्रोक का खतरा, जाने लक्षण और इस तरह करें बचाव

आंख का स्ट्रोक क्या है? What is an eye stroke? जब रेटिना में रक्त प्रवाह बाधित होता है, तो यह धुंधली दृष्टि, आंख में दर्द आदि का कारण बन सकता है, जिससे आंख का स्ट्रोक (Eye stroke) हो सकता है, जो समय पर इलाज नहीं करने पर बहुत खतरनाक हो सकता है।

धमनियां रेटिना में रक्त ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब रेटिना को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो एक पतली ऊतक परत कम होने लगती है। रेटिनल शिराओं का रुकावट रेटिना में तरल पदार्थ के रिसाव का कारण बन सकता है जो ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकता है और दृष्टि को प्रभावित करता है। रेटिना वह हिस्सा है जो प्रकाश संकेतों को ग्रहण करता है और हमें दुनिया को देखने में मदद करता है।

Eye Stroke: Symptoms, Causes & Prevention आंख का स्ट्रोक: लक्षण और संकेत An eye stroke: symptoms and signs आंख के स्ट्रोक (Eye stroke) के सूचक कुछ घंटों या दिनों में दिखाई देने लग सकते हैं। कभी-कभी, वे आपको अचानक आ सकते हैं और आपको चौंका सकते हैं।

धुंधली दृष्टि: आंख के स्ट्रोक (Eye stroke) के पहले लक्षणों में से एक कम दृष्टि है। दृष्टि क्षेत्र में अचानक या धीरे-धीरे कमी हो सकती है। फ्लोटर: क्या आपको अपने दृष्टि क्षेत्र में छोटे भूरे या धब्बे दिखाई देते हैं जो दृष्टि के साथ दूर चले जाते हैं। इन्हें फ्लोटर कहा जाता है और ये अन्य लक्षणों के साथ संयुक्त रूप से आंख के स्ट्रोक (Eye stroke) का एक संकेत हो सकते हैं।

दृष्टि कम होना: रक्त और ऑक्सीजन के रुकावट के कारण, रेटिना प्रभावित होता है जो आगे दृष्टि को प्रभावित करता है। यह धीरे-धीरे या अचानक दृष्टि कम होना भी हो सकता है। दर्द या दबाव: रक्त और ऑक्सीजन के कम प्रवाह से आंखों में दर्द और दबाव हो सकता है।

रक्तस्राव: रेटिना में लाल रंग का दिखाई दे सकता है या पूरे रेटिना में रक्त के धब्बे हो सकते हैं। क्षति की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि रक्त प्रवाह का रुकावट कितने समय तक रहता है। रक्त प्रवाह में रुकावट जितनी लंबी होगी, नुकसान उतना ही अधिक होगा और लक्षण उतने ही गंभीर होंगे।