भारत कैसे बच सकता है Mpox की चपेट से? जानिए बचाव के उपाय

Mpox: How Does This Dangerous Virus Spread : मध्य अफ्रीका में पहली बार सामने आए Mpox (जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था) ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप और उसके बाहर के क्षेत्रों में गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर दिया है।

जयपुर•Aug 23, 2024 / 02:17 pm• Manoj Kumar

How Can India Stay Safe from Mpox?

Mpox : How Does This Dangerous Virus Spread : मध्य अफ्रीका में पहली बार सामने आए Mpox (जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था) ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप और उसके बाहर के क्षेत्रों में गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न कर दिया है। यह वायरस अब भारत की ओर बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इसके शुरुआती मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस संदर्भ में सवाल उठता है कि क्या भारत एक और संभावित महामारी के लिए तैयार है?

एमपॉक्स का संक्रमण कैसे फैलता है? How is Mpox infection spread? एमपॉक्स वायरस (Mpox Virus) निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है, विशेष रूप से शारीरिक अंतरंगता के दौरान या संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रवों के माध्यम से। पीएसआरआई अस्पताल के आपातकालीन प्रमुख डॉ. प्रशांत सिन्हा के अनुसार, “संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, गले मिलने, चुंबन लेने, या यहां तक कि बर्तन या कपड़े साझा करने से भी वायरस फैल सकता है।”



यात्रा इतिहास महत्वपूर्ण डॉ. सिन्हा ने चेताया कि “हमें विशेष रूप से उन लोगों के निकट आने से सतर्क रहना चाहिए जो किसी अफ्रीकी देश की यात्रा कर चुके हों या जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों।” यह वायरस संक्रमित सामग्री जैसे बिस्तर, तौलिये, या उन सतहों से भी फैल सकता है, जो वायरस के संपर्क में आए हों।डॉ. सिन्हा ने चेताया कि “हमें विशेष रूप से उन लोगों के निकट आने से सतर्क रहना चाहिए जो किसी अफ्रीकी देश की यात्रा कर चुके हों या जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों।” विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी बुधवार को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 13 अफ्रीकी देशों में मलेरिया के तेजी से फैलने के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की, जिनमें कांगो भी शामिल है, जहाँ 14,000 से अधिक मामले और 524 मौतें दर्ज की गई हैं। एमपॉक्स का मस्तिष्क पर प्रभाव Effects of Mpox on the brain फोर्टिस अस्पताल के प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रवीण गुप्ता ने बताया कि “एमपॉक्स (Mpox Virus) मस्तिष्क के कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है और सिरदर्द इसका एक लक्षण है। यह वायरस मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे गंभीर स्थितियाँ जैसे एन्सेफलाइटिस हो सकती हैं। हमें उन रोगियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिनमें न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं ताकि समय पर हस्तक्षेप किया जा सके।” बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक डॉ. गुप्ता ने जोर देकर कहा कि “एमपॉक्स (Mpox Virus) के न्यूरोलॉजिकल प्रभाव को देखते हुए बीमारी के प्रबंधन के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।” एमपॉक्स से बचाव के उपाय Measures to prevent Mpox विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत में एमपॉक्स (Mpox Virus) के प्रसार को रोकने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक जागरूकता अभियान, टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना शामिल है। प्रारंभिक पहचान और मामलों का आइसोलेशन महत्वपूर्ण है, और WHO ने संपर्क अनुगमन और संगरोध उपायों की सिफारिश की है। कोविड-19 से सबक सार्वजनिक जागरूकता अभियान और तैयारियां आवश्यक हैं ताकि एमपॉक्स (Mpox Virus) को एक व्यापक महामारी बनने से रोका जा सके। कोविड-19 महामारी से मिले सबक भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। एमपॉक्स क्या है? What is Mpox? पहले मंकीपॉक्स के रूप में जाना जाने वाला एमपॉक्स (Mpox Virus) एक संक्रामक रोग है जो MPXV वायरस के कारण होता है, जो ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस से संबंधित है। यह वायरस दो अलग-अलग जेनेटिक क्लेड्स में पाया जाता है: क्लेड I और क्लेड II। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्तियों, जानवरों, या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। इसके लक्षणों में गंभीर चकत्ते, बुखार और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं।