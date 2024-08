Mpox: क्या कोविड-19 की तरह हवा में फैलता है यह वायरस?

मंकीपॉक्स का प्रकोप और इसके लक्षण Mpox outbreak and its symptoms मंकीपॉक्स (Mpox) एक वायरल जूनोटिक रोग है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाया जाता है। हाल के दिनों में अफ्रीका में इस बीमारी का प्रकोप देखा गया है, जहाँ अब तक 14,000 से अधिक मामले और 524 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और त्वचा पर दर्दनाक फफोले शामिल हैं।

श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलने की संभावना Mpox Likely to spread via respiratory droplets अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार, लंबे समय तक आमने-सामने बातचीत या सांस लेने के दौरान मंकीपॉक्स का संक्रमण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी कहा है कि श्वसन बूंदों और संभवतः छोटे कणों के माध्यम से मंकीपॉक्स का संक्रमण हो सकता है।

हवा में वायरस की पहचान ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन में बताया गया है कि डीआरसी में बच्चों में मंकीपॉक्स (Mpox) के प्रकोप के कारण यह वायरस श्वसन के माध्यम से फैल सकता है। इस अध्ययन में बताया गया कि वेरिओला वायरस (चेचक) हवा के माध्यम से बड़ी दूरियों तक फैल सकता था, और मंकीपॉक्स वायरस की भी पहचान वातावरण में की गई है।

घर के अंदर संक्रमण का जोखिम स्पेन के शोधकर्ताओं के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि खराब हवादार कमरों में मंकीपॉक्स का संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। पी. डी. हिंदुजा अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट और महामारी विज्ञानी डॉ. लांसलॉट मार्क पिंटो के अनुसार, “मंकीपॉक्स वायरस श्वसन मार्ग से फैल सकता है, लेकिन केवल लंबे समय तक आमने-सामने बातचीत के दौरान।”

मंकीपॉक्स का वैश्विक प्रसार और टीकाकरण वर्तमान में मंकीपॉक्स (Mpox) के लिए कोई सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, बवेरियन नॉर्डिक का एमवीए-बीएन वैक्सीन (जिनेओस/इमवानेक्स) प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) भी मंकीपॉक्स के लिए वैक्सीन विकसित करने की योजना बना रहा है। एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि अगले साल तक वैक्सीन के विकास में सकारात्मक प्रगति होगी।

संक्रमण से बचाव के उपाय डॉ. दीपु के अनुसार, “मंकीपॉक्स (Mpox) के प्रसार को रोकने के लिए, लोगों को संक्रमित व्यक्तियों के साथ करीबी संपर्क से बचना चाहिए और नियमित रूप से हाथ धोने और सतहों को कीटाणुरहित करने का ध्यान रखना चाहिए।”

इस प्रकार, जबकि मंकीपॉक्स का संक्रमण श्वसन बूंदों के माध्यम से हो सकता है, यह कोविड-19 या फ्लू जितना आसान नहीं है। लोगों को उचित सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है।