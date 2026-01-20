White Discharge Causes: व्हाइट डिस्चार्ज बंद करने की कोशिश कर रही हैं? रुक जाइए! कहीं आप अपने ही हाथों अपने शरीर को बीमार तो नहीं बना रहीं?

व्हाइट डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी पूरे महीने बदलती रहती है। कभी यह कच्चे अंडे के सफेद हिस्से (egg white) जैसा स्ट्रेची हो सकता है, तो कभी हल्का मिल्की या क्रीमी दिखता है। ओव्यूलेशन और पीरियड्स से पहले इसमें बदलाव आना बिल्कुल सामान्य है। जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट और हेल्थ एजुकेटर डॉ. तनाया नरेंद्र (Dr. Tanaya / Dr Cuterus) भी साफ कहती हैं कि जब तक कोई तकलीफ नहीं है, तब तक डिस्चार्ज को क्योर करने की जरूरत नहीं होती।