20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

White Discharge Causes: व्हाइट डिस्चार्ज बंद करने की कोशिश कर रही हैं? रुक जाइए! कहीं आप अपने ही हाथों अपने शरीर को बीमार तो नहीं बना रहीं?

White Discharge Causes: व्हाइट डिस्चार्ज हमेशा बीमारी नहीं होता। जानिए कब यह नॉर्मल है और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉ. तनाया की राय के साथ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 20, 2026

White Discharge Causes

White Discharge Causes (Photo- freepik)

White Discharge Causes in Women: आजकल वुमेन्स हेल्थ के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम व्हाइट डिस्चार्ज को बीमारी बताकर उसका इलाज बेचना है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आपको हजारों वीडियो, नुस्खे और प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो दावा करते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज को ठीक किया जा सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में व्हाइट डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है।

व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है?

जिस तरह हमारी स्किन खुद को हेल्दी और मॉइस्चराइज रखने के लिए नेचुरल ऑयल बनाती है, उसी तरह वजाइना भी खुद को साफ और सुरक्षित रखने के लिए नेचुरल डिस्चार्ज बनाती है। यही व्हाइट डिस्चार्ज है। इसका काम वजाइना के अंदर बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखना और इंफेक्शन से बचाना होता है।

पूरे महीने बदलता रहता है टेक्सचर

व्हाइट डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी पूरे महीने बदलती रहती है। कभी यह कच्चे अंडे के सफेद हिस्से (egg white) जैसा स्ट्रेची हो सकता है, तो कभी हल्का मिल्की या क्रीमी दिखता है। ओव्यूलेशन और पीरियड्स से पहले इसमें बदलाव आना बिल्कुल सामान्य है। जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट और हेल्थ एजुकेटर डॉ. तनाया नरेंद्र (Dr. Tanaya / Dr Cuterus) भी साफ कहती हैं कि जब तक कोई तकलीफ नहीं है, तब तक डिस्चार्ज को क्योर करने की जरूरत नहीं होती।

कब बन सकता है खतरे की घंटी?

हर डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होता, लेकिन हर डिस्चार्ज बीमारी भी नहीं है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ तेज खुजली, बहुत ज्यादा बदबू, जलन या रेडनेस, रंग का हरा, पीला या ग्रे होना, दर्द या असहजता जैसी समस्याएं हों, तो यह इंफेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे अपनाने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

कैसे फैलाया जा रहा है डर?

कई लोग महिलाओं के डर और शर्म का फायदा उठाकर व्हाइट डिस्चार्ज की दवा, डिटॉक्स ड्रिंक और वजाइनल क्लीनिंग प्रोडक्ट बेचते हैं। डॉ. तनाया इस डर फैलाने को गलत और अनवैज्ञानिक बताती हैं। जरूरत से ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से वजाइना का नेचुरल बैलेंस बिगड़ सकता है और समस्या बढ़ सकती है।

सही जानकारी ही असली इलाज

वुमेन्स हेल्थ का मतलब डराना नहीं, बल्कि सही जानकारी देना है। नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज शरीर की हेल्दी प्रक्रिया है, कोई बीमारी नहीं। खुद को समझना, शरीर के संकेत पहचानना और गलत जानकारी से दूर रहना ही सबसे बड़ा इलाज है।

क्या रखें ध्यान?

अगर कोई परेशानी नहीं है, तो व्हाइट डिस्चार्ज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। साफ-सफाई रखें, ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स से बचें और जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर से सलाह लें। याद रखें, सही जानकारी आपको फालतू इलाज और स्कैम से बचा सकती है।

ये भी पढ़ें

Women Health : इस फूड के खाने से महिलाएं हो रहीं मोटी, ये लाइफ स्टाइल से हो सकती हैं फिट
जबलपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 05:13 pm

Hindi News / Health / White Discharge Causes: व्हाइट डिस्चार्ज बंद करने की कोशिश कर रही हैं? रुक जाइए! कहीं आप अपने ही हाथों अपने शरीर को बीमार तो नहीं बना रहीं?

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Oats vs Dalia: ओट्स या दलिया! पेट के लिए कौन है असली सुपरफूड? जवाब जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Oats vs Dalia
स्वास्थ्य

एक प्लेट मोमोज की कीमत आपकी जान तो नहीं? जानिए कैसे ये आदत आपको चुपके से बना रही है Diabetes का मरीज

Fast food and obesity risk
स्वास्थ्य

High Skin Problem: हाई ब्लड शुगर से पिंपल्स, इंफेक्शन और खुजली क्यों बढ़ती है?

Diabetic Skin Care, Diabetes Skin Care Tips, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के आसान उपाय,
लाइफस्टाइल

Heart Health: रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी सीने में दर्द? डॉक्टर सुनील कुमार जैन से जानें दिल की सेहत से जुड़ें 5 सवालों के जवाब!

Heart Health
स्वास्थ्य

Heart Health: दिल में शॉर्ट सर्किट? कहीं आपकी धड़कन भी तो नहीं दे रही इस गंभीर बीमारी का संकेत!

Heart Health
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.