Oats vs Dalia: ओट्स या दलिया! पेट के लिए कौन है असली सुपरफूड? जवाब जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Oats vs Dalia (photo- gemini ai)
Oats vs Dalia: जब बात पेट की सेहत की आती है, तो हम अक्सर ऐसे खाने की तलाश करते हैं जो हल्का हो, जल्दी पच जाए और रोजाना खाया जा सके। इसी वजह से ओट्स और दलिया हमारी किचन में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। दोनों ही हेल्दी माने जाते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें बिना ज्यादा सोचे अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। लेकिन कई बार मन में सवाल आता है कि आखिर पेट के लिए ज्यादा बेहतर क्या है, ओट्स या दलिया? अगर आप भी इसी उलझन में रहते हैं, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं।
ओट्स में घुलनशील फाइबर होता है, जिसे बीटा-ग्लूकैन कहा जाता है। यह फाइबर पेट में जाकर पानी सोख लेता है और जेल जैसा बन जाता है, जिससे खाना धीरे-धीरे पचता है। इससे पेट पर जोर नहीं पड़ता और कब्ज की परेशानी भी कम होती है। ओट्स की बनावट नरम होती है, इसलिए जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या भारीपन की दिक्कत रहती है, उनके लिए यह अच्छा विकल्प है।
ओट्स पेट के अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देते हैं। ये बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाते हैं और इम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हैं। सुबह खाली पेट गर्म ओट्स खाना कई लोगों को सुकून देता है। इसके अलावा, ओट्स पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और बाहर का अनहेल्दी खाना खाने से बचाव होता है।
दलिया गेहूं से बना होता है और इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है। यही वजह है कि यह कब्ज की समस्या में बहुत मददगार माना जाता है। दलिया थोड़ा दरदरा होता है, इसलिए इसे चबाकर खाने से पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। दलिया धीरे-धीरे पचता है और पेट को लगातार एक्टिव रखता है। इससे टॉयलेट की समस्या कम होती है और पेट साफ रहने में मदद मिलती है। सही तरीके से पकाया गया दलिया हल्का भी होता है और पेट में जलन या भारीपन नहीं करता। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स पाचन से जुड़ी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं।
सच यह है कि दोनों ही पेट के लिए अच्छे हैं। अगर आपका पेट बहुत संवेदनशील है, गैस या एसिडिटी जल्दी होती है, तो ओट्स थोड़ा ज्यादा आरामदायक साबित हो सकते हैं। वहीं अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है और पेट को रेगुलर रखना चाहते हैं, तो दलिया बेहतर विकल्प है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी डाइट में दोनों को शामिल करें। कभी ओट्स, कभी दलिया इससे पेट को आराम भी मिलेगा और पाचन भी मजबूत बना रहेगा।
