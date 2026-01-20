Oats vs Dalia: ओट्स या दलिया! पेट के लिए कौन है असली सुपरफूड? जवाब जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

दलिया गेहूं से बना होता है और इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है। यही वजह है कि यह कब्ज की समस्या में बहुत मददगार माना जाता है। दलिया थोड़ा दरदरा होता है, इसलिए इसे चबाकर खाने से पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। दलिया धीरे-धीरे पचता है और पेट को लगातार एक्टिव रखता है। इससे टॉयलेट की समस्या कम होती है और पेट साफ रहने में मदद मिलती है। सही तरीके से पकाया गया दलिया हल्का भी होता है और पेट में जलन या भारीपन नहीं करता। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स पाचन से जुड़ी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाते हैं।