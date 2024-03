कितना जवां महसूस करते हैं आप? इसका राज है आपकी नींद में!

नींद पूरी न होने से आप तेजी से बूढ़ा महसूस कर सकते हैं। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, नींद इस बात में अहम भूमिका निभाती है कि हम खुद को कितना युवा या बूढ़ा मानते हैं।

Don't Get Enough Sleep? You Might Feel Years Older!