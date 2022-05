Mental Health Tips: मेंटल हेल्थ की समस्या से राहत पाने के लिए बस रखें, इन 4 बातों का ध्यान

Mental Health Tips: आजकल की भागदौड़ की जिंदगी की वजह से मेंटल हेल्थ की समस्या से परेशान रहते हैं। आजकल के व्यस्त समय में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिससे हमारे सेहत के साथ साथ हमारे मानसिक सेहत पर भी पड़ता है।

Updated: May 24, 2022 04:51:00 pm

Mental Health Tips: आजकल की बिजी लाइफ और भागदौड़ वाली जिंदगी में हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते और जिसका बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। साथ ही हमारी मानसिक सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मानसिक तनाव दूर हो सके। हम आपको कुछ ऐसे बातें बताने जा रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ की समस्या को दूर करने में मदद करेंगे। जानते हैं इन खास बातों के बारे में

How to maintain physical and mental health