Lyme Disease: लाइम बीमारी क्या हैं? जानें इसके लक्षण और किन कारणों से होती है डिजीज

Lyme Disease: लाइम बीमारी बोरेलिया बर्गडोर्फेरी नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बीमारी मनुष्य में इस बैक्टीरिया के काटने से फैलता है। इस बैक्टीरिया के काटने के 3 से 30 दिनों के अंदर लाइम बीमारी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो आइए जानते है लाइम बीमारी के बारे में

Updated: May 24, 2022 11:18:07 am

Lyme Disease: लाइम एक संक्रामक बीमारी है। लाइम बीमारी बोरेलिया बर्गडोर्फेरी बैक्टीरिया के काटने से होता है। लाइम बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है। इस बैक्टीरिया के काटने के 3 से 30 दिनों के अंदर लाइम बीमारी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। बोरेलिया बर्गडोर्फेरी बैक्टीरिया के काटने से संक्रमित व्यक्ति के हाथ और पैर पर सूजन और त्वचा पर लाल दाग दिखाई देते। तो आइए जानते हैं लाइन बीमारी होने की वजह क्या है और कैसे इनके लक्षण को पहचान पाएंगे?

What is Lyme Disease know its symptoms and causes