How to stay healthy in winter : यदि आप भी बदलते मौसम में स्वस्थ्य रहना चाहते हैं तो अपनाएं आयुर्वेद टिप्स

स​र्दी के मौसम (How to stay healthy in winter) में खांसी, जुकाम, जोडों में दर्द जैसी समस्या देखने को मिलती है। ठंड में सांस के मरीजों को परशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही इस मौसम में डायबिटीज , हार्ट आदि के रोगियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम आपके लिए कुछ आयुर्वेदिक टिप्स लेके आएं यदि इनको फॉलों करते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं।

आयुर्वेद सिर्फ औषधियों के सेवन पर जोर नहीं देता बल्कि ये हमें ऋतुओं के अनुकूल जीवनयापन सिखाता है, जिससे शरीर निरोगी रहे। भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का आधार हमें अनुशासित जीवनशैली, संयमित खानपान, मौसम के अनुकूल रहन-सहन और प्रकृति से जुड़कर चलना सिखाता है।

सर्दियों में आयुर्वेद टिप्स Ayurveda tips in winters पाचन के लिए टिप्स सर्दियों (How to stay healthy in winter) में ठंडी हवा के प्रभाव से शरीर का अग्नि तत्व बाहर नहीं निकल पाता, जिससे जठराग्नि में वृद्धि होती है। यह पाचन तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसलिए इस मौसम में नए अनाज जैसे गेहूं, चावल, दूध से बने उत्पाद, तिल, गुड़ और मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए।

हरी सब्जियों का सेवन सर्दियों (How to stay healthy in winter) के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इस मौसम में खूब हरी सब्जियां आती है जो हमें पोषक तत्वों से पूर्ण और हमोर पाचन तंत्र को मजबूत रखती है। ठंड मौसम खाने का मौसम होता है इस मौसम में हमें सब चीज अच्छी लगती है इसलिए हमें घी, मक्खन, दूध आदि सब का सेवन करना चाहिए। साथ ही हमें मौसमी फलों का सेवन भी करना चाहिए। क्योंकि ये सब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे हम इस मौसम में बीमार कम पढ़ते हैं।