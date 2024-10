Diabetes के मरीज नवरात्रि के दौरान नहीं करें इन बातों को नजरअंदाज नहीं तो होगा भारी नुकसान

डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए हम कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए है यदि वे इनको फॉलों करते है तो आप आसानी से नौ दिन तक नवरात्रि का व्रत रख सकेगें जिससे आप भी खुश और माता रानी भी खुश।

इन डाइट टिप्स पर ध्यान दे डायबिटीज के मरीज Diabetes patients should pay attention to these diet tips ज्यादा देर तक भूखा रहने से बचें Avoid staying hungry for too long यदि डायबिटीज के मरीज लंबे समय तक भूखा रहते हैं तो उनके शुगर लेवल घटने का खतरा ज्यादा रहता है इसलिए उनको ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाता रहना चाहिए। इसलिए उन्हें खाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे फूड्स शामिल ​करने चाहिए। जैसे दही या छाछ, सब्जियों का सूप, मूंगफली, अलसी के बीज, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज।

नवरात्रि में डायबिटीज के मरीज खाने में इन चीजों को करें शामिल Diabetes patients should include these things in their diet during Navratri नवरात्रि के व्रत के समय में कुट्टू का आटा, लौकी और समा के चावल का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। कुट्टू के आटे में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभकारी हैं। इसकी रोटी को दही के साथ खाना उचित है। समा के चावल को खिचड़ी के रूप में तैयार किया जा सकता है, और दूध को गुड़ के साथ लेना भी एक अच्छा विकल्प है।