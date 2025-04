Digital Dementia: इस उम्र के लोगों को मोबाइल-कंप्यूटर बन रहा डिमेंशिया का कारण, नई शोध में खुलासा

What is Digital Dementia : ENIAC से लेकर AI तक, टेक्नोलॉजी ने लंबा सफर तय किया है और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है। लेकिन बढ़ता डिजिटलीकरण कुछ मानसिक बीमारियों का कारण भी बन रहा है, जैसे डिजिटल डिमेंशिया।

भारत•Apr 16, 2025 / 03:20 pm• Manoj Kumar

Symptoms of Digital Dementia

Symptoms of Digital Dementia : ENIAC (विश्व का पहला कंप्यूटर) से लेकर AI (Artificial Intelligence) तक, टेक्नोलॉजी ने एक लंबा सफर तय किया है। वहीं, डिजिटल दुनिया ने हमारे कई काम आसान भी बना दिए हैं। इसी बीच कुछ रिसर्च का मानना है कि बढ़ते डिजिटलीकरण से लोगों को डिजिटल डिमेंशिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। WHO के अनुसार, डिमेंशिया को विश्व में बुजुर्गों में विकलांगता और मृत्यु का सातवां सबसे अहम कारण माना गया है। इस बीच University of Texas और Baylor University की एक रिसर्च ने इस विचार को लेकर चौंकाने वाली बात कही है। आइए जानते हैं कि यह रिसर्च क्या कहती है और क्या होता है डिजिटल डिमेंशिया?

