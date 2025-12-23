अब सिर्फ महिलाओं को नहीं! HPV पर रोक के लिए लड़कों को भी लगेगी Cervical Cancer वैक्सीन

सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह 200 से ज्यादा तरह के वायरस का समूह है। इनमें से कुछ “हाई-रिस्क” टाइप होते हैं, जो लंबे समय तक शरीर में रहने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं।

HPV एक बहुत आम यौन संक्रमण है। ज्यादातर मामलों में यह खुद ही खत्म हो जाता है, लेकिन जब वायरस शरीर में बना रहता है, तो यह गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स) की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है। धीरे-धीरे ये बदलाव कैंसर में बदल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि शुरुआत में सर्वाइकल कैंसर के कोई साफ लक्षण नहीं होते।