Heart Attack Prevention: डीजे पर नाचते समय युवक की मौत! डॉक्टर से जानें इस खतरनाक बीमारी से बचाने वाली डाइट

अभी हाल ही में ग्रेटर फरीदाबाद में एक 25 वर्षीय युवक, जो मॉल में डीजे पर डांस करता हुआ गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की इस संदिग्ध तरीके से मौत से लोगों के मन में फिर वही बीमारी आई, हार्ट अटैक। बाद में रिपोर्ट भी यही आई कि युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत एक सामान्य बात हो गई है। अब मौत का आंकड़ा जब इतना बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि अपनी डाइट में किन-किन चीजों को शामिल करके आप खुद को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं।