Heart Attack Prevention: डीजे पर नाचते समय युवक की मौत! डॉक्टर से जानें इस खतरनाक बीमारी से बचाने वाली डाइट

Heart Attack Prevention (photo-gemini AI)
Heart Attack Prevention: आजकल बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं न कि डॉक्टर इलाज से पहले ही बीमारी से बचने के उपाय बताने लग गए हैं। डॉक्टर भी करें तो क्या करें, बीमारियां ही इतनी बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक और बड़ी मानी जाने वाली बीमारियां तो अब आम हो गई हैं। हार्ट अटैक कहें या दिल का दौरा, लोगों का मानना यही होता था कि सब भगवान की मर्जी है। लेकिन हार्ट अटैक कोई आम बीमारी नहीं है, बस ये बन गई है या ऐसे कहें कि लोगों ने अपनी आदतों पर ध्यान न देकर इसको एक आम बीमारी बना लिया है।
अभी हाल ही में ग्रेटर फरीदाबाद में एक 25 वर्षीय युवक, जो मॉल में डीजे पर डांस करता हुआ गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की इस संदिग्ध तरीके से मौत से लोगों के मन में फिर वही बीमारी आई, हार्ट अटैक। बाद में रिपोर्ट भी यही आई कि युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत एक सामान्य बात हो गई है। अब मौत का आंकड़ा जब इतना बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि अपनी डाइट में किन-किन चीजों को शामिल करके आप खुद को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं।
किसी भी बीमारी का पहला इलाज उसका बचाव ही होता है। जब हम बीमारी से ही बच जाएंगे तो उसके इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप अपनी थाली में शामिल कर लें तो हार्ट अटैक से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा आपका।
