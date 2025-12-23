23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

स्वास्थ्य

Heart Attack Prevention: डीजे पर नाचते समय युवक की मौत! डॉक्टर से जानें इस खतरनाक बीमारी से बचाने वाली डाइट

Heart Attack Prevention: आजकल हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी भी आम बन गई है। ऐसे में बीमारी के इलाज से ज्यादा उसका बचाव जरूरी है। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में कौन सा आहार शामिल करना चाहिए।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 23, 2025

Heart Attack Prevention, Heart Attack Prevention Diet, Heart Attack Prevention Tips , Best Diet for Healthy Heart, How to reduce Cholesterol naturally

Heart Attack Prevention (photo-gemini AI)

Heart Attack Prevention: आजकल बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं न कि डॉक्टर इलाज से पहले ही बीमारी से बचने के उपाय बताने लग गए हैं। डॉक्टर भी करें तो क्या करें, बीमारियां ही इतनी बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक और बड़ी मानी जाने वाली बीमारियां तो अब आम हो गई हैं। हार्ट अटैक कहें या दिल का दौरा, लोगों का मानना यही होता था कि सब भगवान की मर्जी है। लेकिन हार्ट अटैक कोई आम बीमारी नहीं है, बस ये बन गई है या ऐसे कहें कि लोगों ने अपनी आदतों पर ध्यान न देकर इसको एक आम बीमारी बना लिया है।

अभी हाल ही में ग्रेटर फरीदाबाद में एक 25 वर्षीय युवक, जो मॉल में डीजे पर डांस करता हुआ गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की इस संदिग्ध तरीके से मौत से लोगों के मन में फिर वही बीमारी आई, हार्ट अटैक। बाद में रिपोर्ट भी यही आई कि युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत एक सामान्य बात हो गई है। अब मौत का आंकड़ा जब इतना बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि अपनी डाइट में किन-किन चीजों को शामिल करके आप खुद को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं।

हार्ट अटैक से बचने के लिए डाइट(Heart Attack Prevention Diet)

किसी भी बीमारी का पहला इलाज उसका बचाव ही होता है। जब हम बीमारी से ही बच जाएंगे तो उसके इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप अपनी थाली में शामिल कर लें तो हार्ट अटैक से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा आपका।

  1. हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पालक और कोलार्ड ग्रीन्स में सबसे ज्यादा नाइट्रेट और विटामिन के होता है। ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और हमारी रक्त वाहिकाओं को स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है।
  2. फैटी फिश: सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन में ओमेगा-3 होता है जो हमारे दिल की धड़कनों को नियमित रखता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड को हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए कई वैज्ञानिकों ने रामबाण औषधि कहा है।
  3. साबुत अनाज: ओट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ और जौ जैसे साबुत अनाज में घुलनशील फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर में अतिरिक्त एलडीएल (LDL) कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और दिल की सेहत का खास ख्याल रखता है।
  4. बेरीज: स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में एंथोसायनिन होता है जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। बेरीज हेल्दी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल बनाए रखने के लिए मोनोअनसैचुरेटेड फैट और पोटैशियम से भरपूर होती हैं, जो दिल की सेहत के लिए बहुत आवश्यक होती हैं।
  5. ओलिव आयल: ओलिव आयल मेडिटेरेनियन डाइट का एक मुख्य हिस्सा होता है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल की बीमारियों को रोकने और हृदय की रक्षा करने में मदद करते हैं।
  6. नट्स और सीड्स: अखरोट, बादाम, चिया सीड्स और अलसी के बीज प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 और फाइबर देते हैं। ओमेगा-3 तो वैसे ही हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना गया है।

