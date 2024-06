डायबिटीज को कैसे रोका और रिवर्स किया जा सकता है: डॉक्टर की सलाह

डायबिटीज मैनेज करने के वाले प्रभावी तरीके Effective ways to manage diabetes डॉ. लस्टिग, जो शुगर के डायबिटीज, मोटापा, और मेटाबोलिक सिंड्रोम में योगदान की भूमिका के विशेषज्ञ हैं, ने जोर दिया कि डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है यदि हम इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ा सकें और लीवर की इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधार सकें। उन्होंने डॉ. लस्टिग, जो शुगर के डायबिटीज, मोटापा, और मेटाबोलिक सिंड्रोम में योगदान की भूमिका के विशेषज्ञ हैं, ने जोर दिया कि डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है यदि हम इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ा सकें और लीवर की इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधार सकें। उन्होंने कीटो डाइट (Keto Diet) , पैलियो डाइट (Paleo Diet) , और इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent fasting) जैसे आहारों को डायबिटीज मैनेज करने के प्रभावी तरीके (Effective ways to manage diabetes) बताया।

इन डाइटरी एप्रोच को अपनाकर, व्यक्ति अपने रिफाइंड कार्ब्स और शुगर के सेवन को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे लीवर अतिरिक्त फैट को बर्न करने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया वजन घटाने में मदद करती है और ब्लड शुगर लेवल को भी कम करती है।

टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक हो सकता है Type 2 Diabetes Can Be Completely Cured डॉ. लस्टिग ने कहा, “विभिन्न आहारों के कई अध्ययनों से पता चलता है कि आप टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको पैंक्रियास को सही तरीके से इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करना होगा और इसके लिए लीवर को इंसुलिन पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देनी होगी।”

उन्होंने कहा, “एक तरीका यह है कि लीवर को चुनौती न दें, उसे आराम दें जबकि वह सभी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर को मेटाबोलाइज कर रहा हो। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और शुगर को कम करें और अपने लीवर को बेहतर काम करने दें।”

ketogenic diet for diabetes कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट को बर्न करने में सहायक Keto diet and intermittent fasting help burn fat “तो “तो कीटो डाइट (Keto diet) इसका एक उत्तम उदहारण है। लेकिन यह केवल एक तरीका नहीं है। पैलियो डाइट एक और तरीका है और इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लीवर को पिछले 16 घंटों में जमा फैट को बर्न करने का मौका देती है।”

कीटो डाइट (Keto diet) वसा में उच्च, प्रोटीन में मध्यम और कार्बोहाइड्रेट में अत्यंत कम होती है, जिसका उद्देश्य शरीर को किटोसिस की अवस्था में लाना है ताकि वह ऊर्जा के लिए फैट को बर्न कर सके। इसे मूल रूप से दवा-प्रतिरोधी मिर्गी वाले बच्चों की मदद के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब यह वजन घटाने के फायदों के लिए लोकप्रिय हो गई है।

पैलियो डाइट (Paleo Diet) हमारे पूर्वजों की तरह खाने पर जोर देती है, जिसमें घास-पात वाली मांस, मछली, फल, सब्जियाँ, नट्स और बीज शामिल होते हैं। यह शुगर और नमक के स्तर को कम रखने में मदद कर सकती है और प्रोसेस्ड फूड्स को खत्म करती है।

पैलियो डाइट वजन घटाने, ब्लड शुगर नियंत्रण में सहायक Paleo diet helps in weight loss, blood sugar control यह आहार शुगर और नमक के स्तर को कम रखने में मदद करता है और प्रोसेस्ड, रिफाइंड फूड्स को समाप्त करता है। अध्ययनों से पता चला है कि पैलियो डाइट विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है – जिसमें वजन घटाने, ब्लड शुगर नियंत्रण में सुधार और हृदय रोग, टाइप II डायबिटीज और मोटापे के जोखिम कारकों में कमी शामिल है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग अन्य डाइट से भिन्न है क्योंकि यह भोजन के समय पर जोर देती है न कि उनके सामग्री पर, जिसमें भोजन और पेय से स्वैच्छिक उपवास की अवधि शामिल होती है, जो फैट लॉस और स्वास्थ्य में सुधार में भी योगदान कर सकती है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले डॉक्टर से परामर्श जरुरी It is important to consult a doctor before intermittent fasting यह विधि तब काम करती है जब आपके शरीर ने आपके आखिरी भोजन से कैलोरी का उपयोग कर लिया हो और फैट बर्न करना शुरू कर दे। किसी भी महत्वपूर्ण डाइट और लाइफस्टाइल परिवर्तन को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शामिल है।

डॉ. लस्टिग ने चेतावनी दी कि कुछ लोगों के लिए, केवल कैलोरी को सीमित करना डायबिटीज को उलटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। वह इसे मुख्य रूप से लेप्टिन प्रतिरोध का परिणाम मानते हैं, जिसे सुधारने में सालों लग सकते हैं।

लेप्टिन एक हार्मोन है जो फैट सेल्स द्वारा उत्पादित होता है और मस्तिष्क को संकेत देता है जब शरीर के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। जब लेप्टिन का स्तर कम होता है, तो मस्तिष्क भूख को उत्तेजित करता है और संसाधनों को संरक्षित करने के लिए ऊर्जा व्यय को कम करता है।

लेप्टिन प्रतिरोध एक दुर्लभ स्थिति है जहां शरीर में उच्च स्तर का लेप्टिन होता है, लेकिन मस्तिष्क इस पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह अत्यधिक भूख और घटित गतिविधि की ओर ले जा सकता है।

इस प्रकार, डायबिटीज को रोकने और उलटने के लिए इन रणनीतियों को अपनाना महत्वपूर्ण है और इसके लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना अनिवार्य है।