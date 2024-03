कम नींद बना सकती है इस खतरनाक बीमारी का शिकार

जयपुरPublished: Mar 07, 2024 05:37:13 pm Submitted by: Manoj Kumar

Less sleep can make you a victim of diabetes : कम नींद लेने से मधुमेह (Diabetes) का खतरा बढ़ सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग रोजाना केवल तीन से पांच घंटे ही सोते हैं, उनमें टाइप 2 मधुमेह (Type 2 diabetes) होने का खतरा ज्यादा होता है। यह अध्ययन स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय में हुआ था। अध्ययन में यह भी पाया गया कि स्वस्थ्य आहार खाने से भी नींद की कमी के कारण होने वाले मधुमेह (Diabetes) के खतरे को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है।

Less sleep can make you a victim of diabetes

