मेटाबॉलिज्म पर अतिरिक्त वसा को लेकर लाइफ Fitness कोच ने साझा किए अपने विचार, कैसे किया जाए वजन कम

मेटाबॉलिज्म को लेकर लाइफस्टाइल फिटनेस कोच ल्यूक कॉउटिन्हो Lifestyle fitness coach Luke Coutinho on metabolis View this post on Instagram A post shared by Luke Coutinho – Official (@luke_coutinho) कोच ल्यूक कॉउटिन्हो व्यक्त करते हैं कि यह कैसे संभव है कि चर्बी को कम करके वास्तव में मेटाबॉलिज्म को सुधारा जा सकता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में साझा किया है कि वह झूठ बोलते हैं: चर्बी घटाने से आपकी शरीर में जमी चर्बी नहीं है, बल्कि यह अतिरिक्त चर्बी है जो मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है।” इसका अर्थ है कि चर्बी को कम करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं! मांसपेशियों पर ध्यान देना, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, गहरी नींद लेना, पुरानी स्ट्रेस को कम करना, जंक फूड से दूर रहना, समझदारी से उपवास करना। कोच ल्यूक कॉउटिन्हो व्यक्त करते हैं कि यह कैसे संभव है कि चर्बी को कम करके वास्तव में मेटाबॉलिज्म को सुधारा जा सकता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में साझा किया है कि वह झूठ बोलते हैं: चर्बी घटाने से आपकी शरीर में जमी चर्बी नहीं है, बल्कि यह अतिरिक्त चर्बी है जो मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है।” इसका अर्थ है कि चर्बी को कम करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं! मांसपेशियों पर ध्यान देना, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, गहरी नींद लेना, पुरानी स्ट्रेस को कम करना, जंक फूड से दूर रहना, समझदारी से उपवास करना।

लाइफ फिटनेस कोच वजन कम करने को लेकर क्या है टिप्स What are the tips for losing weight from Life Fitness Coach मांसपेशियों को चुनौती प्रदान करें शारीरिक व्यायाम के विभिन्न प्रकार आपकी कैलोरी बर्न को बढ़ाकर वजन कम करने में मदद कर सकते हैं।

आपकी आयु, मूल वजन और आहार सभी इस परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं कि आप कितना वजन कम करते हैं, लेकिन मांसपेशियों का प्रशिक्षण आपको अपने जीवन के किसी भी संवेदनशील चरण में वजन कम करने में मदद कर सकता है।

प्रोटीन बढ़ाएं प्रोटीन आपको लंबे समय तक भोजन की भूख कम करने में मदद करते हैं, जो आपके भोजन के कार्य को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही, प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत को बढ़ावा देता है जो पाचन और सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

गहरी नींद के लिए समय निकालें भूख और भूख को नियंत्रित करने वाले हॉरमोन का स्तर नींद की कमी से प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण इच्छाएं बढ़ सकती हैं और अधिक खाने की इच्छा हो सकती है। अच्छी नींद को ध्यान में रखना सामान् स्वास्थ्य की प्रोत्साहित करता है और वजन कम करने में मदद कर सकता है।

दीर्घकालिक तनाव को कम करें क्रोनिक तनाव हार्मोन स्तर और भूख नियंत्रण को प्रभावित करता है, जो अधिक खाने और वजन बढ़ने की ओर ले जा सकता है। वजन घटाने और सामान्य स्वास्थ्य को सहायता प्रदान करने के लिए, तनाव-मुक्ति कार्यक्रमों में शामिल हों, जैसे कि योग, ध्यान, व्यायाम या शौक।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।