डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए अमृत हैं ये 4 तरह के मोटे अनाज

बाजरा: हड्डियों का साथी, सेहत का रक्षक Millet: Friend of bones, protector of health बाजरा भारतीय आहार का प्राचीन हिस्सा है। यह फाइबर, आयरन, कैल्शियम और जिंक से भरपूर है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर को सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है।

फायदे: डायबिटीज और दिल की बीमारियों में सहायक।

रक्तचाप और वजन को नियंत्रित करता है।

पाचन क्रिया को सुधारता है। कैसे खाएं: बाजरे की खिचड़ी

बाजरे के पराठे

बाजरे का ढोकला ज्वार: ग्लूटेन-फ्री पावरहाउस Sorghum: The Gluten-Free Powerhouse ज्वार में प्रोटीन, आयरन, फाइबर और कैल्शियम की प्रचुरता इसे एक बेहतरीन सुपरफूड बनाती है। यह खासतौर पर वजन घटाने वालों के लिए उपयोगी है।

फायदे: कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है।

हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।

ग्लूटेन एलर्जी से बचाने में मददगार। कैसे खाएं: ज्वार की रोटी

ज्वार का हलवा

ज्वार का उपमा रागी: ताकत और पोषण का स्रोत Ragi: A Source of Strength and Nutrition रागी को ‘मंडुआ’ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।

फायदे: वजन को नियंत्रित करता है।

शुगर के स्तर को स्थिर रखता है।

पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। कैसे खाएं: रागी का दलिया

रागी का पेनकेक

रागी के लड्डू उड़द दाल : ऊर्जा और पोषण का भंडार Urad dal: A storehouse of energy and nutrition उड़द दाल सर्दियों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा देती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन की प्रचुरता होती है।

फायदे: खून की कमी को दूर करता है।

पाचन को बेहतर बनाता है।

इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कैसे खाएं: उड़द दाल की खिचड़ी

दाल मखनी

उड़द दाल के पराठे चना : हर घर का सुपरफूड Chickpeas: The superfood of every household चना प्रोटीन, फाइबर और जिंक का अच्छा स्रोत है। यह शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने और पाचन को सुधारने में मदद करता है।

फायदे: हृदय रोगों से बचाव।

वजन और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है।

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। कैसे खाएं: भुने हुए चने

चने का सूप

चने की सब्जी आधुनिक अनुसंधान और मोटे अनाज के फायदे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोटे अनाज में बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये ब्लड शुगर के लिए सुरक्षित हैं और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं।