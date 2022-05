Health Tips: जानिए कुकिंग ऑयल से जुड़ी इन गलतियों के बारे में जो आपको बना सकती हैं हाइपरटेंशन का मरीज, हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां भी

Health Tips: कुकिंग आयल का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगें, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए, नहीं तो सेहत को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं।

Updated: May 22, 2022 03:40:26 pm

Health Tips: कुकिंग आयल के बिना खाना बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है, जब लोग पूरी या कचौरी बनाते हैं तो तो बचे हुए तेल का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए करते हैं ताकि खाने का तेल बेकार न जाए, लेकिन क्या आपको पता है कि बचे हुए तेल के इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य को कई सारे गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। इनके बार-बार इस्तेमाल से वहीं आप बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए जानिए कि कुकिंग आयल के बार-बार इस्तेमाल से स्वास्थ्य को कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए।

mistakes related to cooking oil can make you a hypertension patient