stretching Benefits: वर्कआउट से पहले जरूर करें स्ट्रेचिंग, सेहत को मिलते हैं ये अनगिनत लाभ

Stretching Benefits:एक्सरसाइज करने से पहले पांच मिनट स्ट्रेचिंग करना बेहद आवश्यक होता है, ऐसा करने से आप बॉडी को कई प्रकार कि इंजुरी से बचा सकते हैं, वहीं इससे परफॉरमेंस में भी काफी हद तक सुधार आता है।

Stretching Benefits: एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करना अतिआवश्यक माना जाता है, किसी भी प्रकार कि एक्सरसाइज करें जैसे कि योग, वेट ट्रेनिंग, पिलाटे, एरोबिक्स आदि, इन एक्सरसाइजेज को करने से पहले यदि स्ट्रेचिंग करते हैं तो इंजुरी का खतरा काफी हद तक दूर हो जाता है। कई बार इंजुरी आने की वजह से ऐसा होता है कि आपका उठना, बैठना सब कुछ बंद हो जाता है और दर्द के मारे आप बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में इन समस्यायों से छुटकारा पाना चाहते है और इन समस्याओं से निजात पाने कि सोंच रहे हैं तो स्ट्रेचिंग करना बेहद फायदेमंद हो सकता है।

stretching before workout has many benefits for body