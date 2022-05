Health Tips: 6 घन्टे से कम सोते हैं तो हो जाइए सतर्क, सेहत को हो सकती हैं ये 6 गंभीर बीमारियां

Health Tips: आजकल कि लाइफस्टाइल और डाइट ऐसी हो गई है कि शरीर में कोई न कोई समस्या बनी ही रहती है, ऐसे में 7-8 घंटे कि नींद को यदि आप पूरी नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए जानिए कि नींद की पूर्ती की आवश्य्कता क्यों होती है।

Updated: May 22, 2022 01:39:47 pm

Health Tips: नींद की पूर्ती बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, यदि इसकी कमी हो जाती है तो बॉडी को अनेकों समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है, नींद की पूर्ती न होने से डायबिटीज, कैंसर, वजन कम होना जैसी कई सारी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए व्यक्ति को 6-7 घंटे की नींद की पूर्ती जरूर करना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएँ और वहीं आप पूरे दिन फ्रेश रहें।

Sleep Deprivation Can Lead to Serious Health Problems