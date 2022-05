Health Tips: ऊंचा तकिया लगाकर सोने की है आदत तो हो जाइए सावधान, सेहत को हो सकते हैं कई गंभीर नुकसान

Health Tips: ऊँचा तकिया या एक से ज्यादा तकिया लगाकर सोते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, ऊँचा तकिये के इस्तेमाल से स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारे गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए।

Health Tips: सोते समय लोगों को आरामदायक और मुलायम बिस्तर की जरूरत होती है, जिसपर आराम से सोया जा सके। सोने के दौरान लोग तकिया का इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड पिलो का इस्तेमाल करते हैं, ताकि नींद अच्छी आए। इससे नींद तो अच्छी आती है, पर सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि मोटी पिलो का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे स्वास्थ्य के ऊपर कई समस्याएं आ सकती हैं, इसका बुरा प्रभाव आपकी गर्दन के ऊपर पड़ता है, वहीं ये ढेरों बीमारियों को भी न्योता देता है। ऐसे में जानिए कि मोटी पिलो के इस्तेमाल से स्वास्थ्य के ऊपर कौन-कौन से बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं।

