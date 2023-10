अब सिर्फ 5 मिनट में पता करें अपने खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक विश्वसनीय, किफायती और पोर्टेबल सेंसर विकसित किया है जो आम खाद्य स्रोतों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) को लगभग पांच मिनट में पता कर सकता है

IIT Guwahati : IIT Guwahati’s new device to detect foods’ glycemic index in just 5 mins