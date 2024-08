दवाई लिए बिना भी ठीक हो सकता है तनाव और चिंता, जानिए क्या है ये तकनीक

क्या है प्लेसबो और नॉन-डिसेप्टिव प्लेसबो? What is placebo and non-deceptive placebo? प्लेसबो (Placebo) एक ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें वास्तविक दवा नहीं होती है, बल्कि मानसिक प्रभाव के आधार पर व्यक्ति को उपचारित किया जाता है। “Non-Deceptive Placebo” का अर्थ है कि रोगी को यह जानकारी होती है कि उन्हें जो दिया जा रहा है, वह असल में एक प्लेसबो है। इसके बावजूद, इस प्लेसबो (Placebo) का उपयोग करके उन्हें राहत मिलती है।

प्लेसबो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ‘मैं प्रसन्न करूंगा‘ और इसका मतलब है ऐसा उपचार जो वास्तविक लगता है, लेकिन इसका कोई चिकित्सीय लाभ नहीं है। प्लेसबो (Placebo) एक चीनी की गोली, पानी या नमक के पानी (सलाइन) का इंजेक्शन या यहां तक ​​कि एक नकली शल्य प्रक्रिया भी हो सकती है।



अध्ययन की प्रक्रिया: रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अध्ययन के दौरान, महामारी के कारण लंबे समय से तनाव (Stress) झेल रहे प्रतिभागियों को शामिल किया गया। दो सप्ताह तक चले इस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में प्रतिभागियों को दो ग्रुप में विभाजित किया गया – एक को नॉन-डिसेप्टिव प्लेसबो दिया गया और दूसरे ग्रुप को कोई उपचार नहीं दिया गया।

प्रतिभागियों को चार वर्चुअल सत्रों के माध्यम से शोधकर्ताओं के साथ जूम पर बातचीत करने का मौका दिया गया। नॉन-डिसेप्टिव प्लेसबो ग्रुप के लोगों को प्लेसबो प्रभाव की जानकारी दी गई और उन्हें प्लेसबो गोलियां लेने की सलाह दी गई।

अध्ययन में पाया गया कि केवल दो सप्ताह में, नॉन-डिसेप्टिव प्लेसबो (Non-deceptive placebo) ग्रुप के लोगों में तनाव, चिंता और अवसाद में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वहीं, दूसरे ग्रुप में कोई सुधार नहीं देखा गया।

मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर जेसन मोजर ने कहा, “हम यह देखकर उत्साहित हैं कि न्यूनतम प्रयास करने वाला यह हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। यह नॉन-डिसेप्टिव प्लेसबो को तनाव, चिंता और अवसाद Mental Stress वाले लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है।”

भविष्य की संभावनाएं: दूरस्थ उपचार की उम्मीद शोधकर्ताओं का मानना है कि नॉन-डिसेप्टिव प्लेसबो (Non-deceptive placebo) दूर से भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं (Mental Stress) से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकता है। इस प्रकार का उपचार उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य (Mental Stress) सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं या जो अन्य उपचारों से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं।

निष्कर्ष: प्लेसबो का प्रभाव और मानसिक स्वास्थ्य यह अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य उपचार में प्लेसबो की नई संभावनाओं को खोलता है। तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए, प्लेसबो एक सस्ता, आसान और सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

इस तरह के शोध आगे भी मानसिक स्वास्थ्य (Mental Stress) के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देंगे और नए-नए तरीकों को अपनाने की प्रेरणा देंगे। (आईएएनएस)