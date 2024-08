Mental Health : कैसे CBT कैंसर के बाद की जिंदगी को बना सकती है और भी बेहतर

अध्ययन का निष्कर्ष: मानसिक स्वास्थ्य में सुधार Transforming Mental Health: The Impact of CBT After Beating Cancer मिशिगन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ अनाओ झांग के अनुसार, “हमारे अध्ययन ने CBT (Cognitive Behavioral Therapy) के सामान्य लाभों को प्रमाणित किया है और यह दर्शाया है कि किस प्रकार और किन स्थितियों में यह सबसे अधिक प्रभावी होती है।” शोध में शामिल 132 क्लिनिकल ट्रायल्स के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला गया कि सीबीटी प्राप्त करने वाले मरीजों ने मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में मामूली लेकिन महत्वपूर्ण सुधार देखा।

उम्र और उपचार के तरीके का प्रभाव अध्ययन में एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आया कि सीबीटी (Cognitive Behavioral Therapy) की प्रभावशीलता मरीज की उम्र के आधार पर भिन्न हो सकती है। विशेष रूप से, युवा कैंसर पीड़ितों को CBT से अधिक लाभ हुआ, जो यह दर्शाता है कि उम्र एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। साथ ही, व्यक्तिगत सीबीटी सत्र, वेब-आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हुए।

व्यक्तिगत इलाज योजनाओं की आवश्यकता यह अध्ययन इस बात पर भी जोर देता है कि कैंसर के इलाज के बाद मनोवैज्ञानिक सुधार के लिए व्यक्तिगत इलाज योजनाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। हर मरीज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए CBT की योजना बनाई जानी चाहिए। इससे चिकित्सकों को बेहतर और अधिक सटीक उपचार कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे मरीजों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

चिकित्सकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश शोध के अनुसार, CBT को मरीज की उम्र और थेरेपी के तरीके जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। इससे न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि कैंसर से उबरने वाले मरीजों की जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

कुल मिलाकर, CBT कैंसर से लड़ाई जीतने वाले मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रही है, जो उन्हें एक नई और बेहतर जिंदगी की ओर अग्रसर करती है।