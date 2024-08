Peanut Allergy : मूंगफली एलर्जी के खिलाफ क्रांतिकारी कदम, बच्चों को मिलेगा दो साल तक मूंगफली पाउडर

अधिकारियों ने बुधवार को इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि पात्र शिशुओं को उनकी सहनशीलता बढ़ाने के लिए दो वर्ष तक मूंगफली पाउडर (Peanut Powder) की दैनिक खुराक दी जाएगी। दो वर्ष बाद खाद्य एलर्जी परीक्षण से यह निर्धारित किया जाएगा कि उपचार से एलर्जी में राहत मिली है या नहीं।

20 फीसदी आबादी को एलर्जी संबंधी रोग 20% of the population suffers from allergic diseases ऑस्ट्रेलिया में मूंगफली की एलर्जी (Peanut Allergy) से मृत्यु होना दुर्लभ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख एलर्जी संस्थान के आंकड़ों से पता चला है कि लगभग 20 प्रतिशत आबादी को एलर्जी संबंधी रोग है। अनुमान है कि 2050 तक यह आंकड़ा 70 प्रतिशत बढ़ जाएगा, जिससे 77 लाख आस्ट्रेलियाई प्रभावित होंगे। एक बच्चे को पीनट बटर (Peanut Butter) खाने के बाद पित्ती निकलने लगी। उसकी मां किर्स्टन ने कहा, हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ताकि भविष्य में उसके सुरक्षित रूप से मूंगफली खाने की संभावना को बढ़ाया जा सके।’