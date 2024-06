गर्मियों में गन्ने का रस पीना चाहिए? जानिए फायदे और नुकसान

क्या गन्ने का रस हमारे लिए खराब है? Is sugarcane juice bad for us? “निस्संदेह, गन्ने का रस एक लोकप्रिय और ताजगी देने वाला पेय है। हालांकि, इसके उच्च शुगर सामग्री के कारण सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह अत्यधिक कैलोरी और शुगर सेवन का कारण बन सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्त शर्करा (Blood sugar) के स्तर में वृद्धि हो सकती है, जिससे मधुमेह, हृदय समस्याएं, मेटाबोलिक विकार और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, गन्ने का रस पीते समय संयम बरतने और कुल शुगर सेवन पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है,” कहती हैं डॉ. सुपर्णा मुखर्जी, नारायणा हेल्थ सिटी, बैंगलोर की क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रमुख।

अत्यधिक गन्ने का रस पीना वजन बढ़ने, रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि या दांतों में क्षय का कारण बन सकता है। गन्ने में कितनी शुगर होती है? How much sugar is there in sugarcane? “गन्ने को वैज्ञानिक रूप से Saccharum officinarum कहा जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में गन्ने की विभिन्न किस्में उगाई जाती हैं। गन्ने का रस गन्ने को दबाकर निकाला जाता है और यह एक पेय के रूप में कई स्थानों पर खाया जाता है। इसमें 70-75% पानी, 13-15% सुक्रोज और 10-15% फाइबर होता है। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन A, B-कॉम्प्लेक्स और C, खनिज जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटैशियम, जिंक और आयरन होते हैं। इसमें फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोलिक यौगिक जैसे एंटीऑक्सिडेंट भी होते हैं। यह फाइबर का अच्छा स्रोत है,” कहती हैं एम. कवीथा, प्राशांत मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, चेन्नई की डाइटरी प्रमुख।

पोषण संबंधी जानकारी (100 मिलीलीटर में) Nutritional Information (per 100 ml) ऊर्जा – 70.4 कैलोरी, प्रोटीन- 0.1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट- 17.5 ग्राम, कुल शुगर- 17.15 ग्राम, जोड़ी गई शुगर- 0 ग्राम, कुल वसा- 0 ग्राम, संतृप्त वसा- 0 ग्राम, ट्रांस वसा- 0 ग्राम, कैल्शियम- 18 मिलीग्राम, सोडियम- 121 मिलीग्राम, पोटैशियम- 63 मिलीग्राम।

डॉ. मुखर्जी ने कहा, “शुगर रहित हर्बल चाय या ग्रीन टी, डिटॉक्स पानी और अन्य कम शुगर वाले पेय जैसे छाछ गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए स्वस्थ विकल्प हैं। इसके अलावा, लोगों को फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो बिना अत्यधिक शुगर लोड के आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है।