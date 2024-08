प्रोस्टेट कैंसर को लेकर चेतावनी, अगले 20 साल की अवधि में दोगुने होंगे Prostate Cancer मामले

आजकल की व्यस्त लाइफस्टाइल, खान-पान में बदलाव और बढ़ती उम्र जैसे कई कारणों से प्रोस्टेट कैंसर (prostate cancer) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह बीमारी आमतौर पर उम्रदराज पुरुषों को प्रभावित करती है, लेकिन अब युवाओं में भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अगले 20 वर्षों में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। यह अध्ययन पुरुषों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला सबसे आम कैंसर है।

प्रोस्टेट कैंसर को लेकर क्या है अध्ययन में What is in the study regarding prostate cancer अध्ययन के अनुसार, आने वाले वर्षों में दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। इसकी मुख्य वजह बढ़ती उम्र और पुरुषों में मोटापे का बढ़ता प्रसार है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि कम विकसित देशों में प्रोस्टेट कैंसर (prostate cancer) के मामलों में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।