एक महीना एक्सपायर दवा: लेने में है कोई खतरा? पहले ये पढ़ें

एक महीना एक्सपायर दवा: लेने में है कोई खतरा? पहले ये पढ़ें

जयपुरPublished: Apr 09, 2024 04:19:28 pm Submitted by: Manoj Kumar

What if you consumed expired medicines :

क्या होगा अगर आप एक्सपायरी हो चुकी दवा खा लेते हैं? कभी-कभी गलती से ऐसा हो सकता है कि हम एक्सपायरी हो चुकी दवा खा लेते हैं। आइए जानें इससे क्या हो सकता है।

टेक्स्ट के मुताबिक, एक महीने से थोड़ी देर से एक्सपायरी हुई दवा खाने से शायद ही कोई परेशानी हो. लेकिन फिर भी दवाओं को एक्सपायरी होने के बाद नहीं लेना चाहिए। आइए समझते हैं दवाओं पर एक्सपायरी डेट क्यों दी होती है और अगर आप गलती से एक्सपायरी दवा खा लेते हैं तो क्या हो सकता है। एक्सपायरी डेट का मतलब: दवा पर दी गई एक्सपायरी डेट ये बताती है कि इस तारीख तक दवा पूरी तरह से असरदार और सुरक्षित है। इस तारीख के बाद, कंपनी दवा के असर या सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती.



दवा खराब हो सकती है: ज़्यादातर दवाएं समय के साथ अपना असर खो देती हैं।



हर दवा का अलग नियम: हालांकि कुछ दवाएं एक्सपायरी होने के बाद भी थोड़े समय तक चल सकती हैं, लेकिन ये दवा के प्रकार और रखने की जगह पर निर्भर करता है।



साइड इफेक्ट का खतरा: एक्सपायरी दवा खाने से मिचली आना, एलर्जी या शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचना जैसी समस्या हो सकती है।



अगर आपने गलती से एक्सपायरी दवा खा ली है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। वो आपकी स्थिति और दवा के प्रकार के आधार पर सलाह दे सकते हैं।

भविष्य में दिक्कत ना हो इसलिए एक्सपायरी दवाओं को सही तरीके से फेंक दें।



दवाओं को सही से रखें - दवा खरीदने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से रखें। दवा के लेबल पर जरूर देखें कि उसे कैसे रखना है।

- कुछ दवाओं को फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, वहीं कुछ को ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए। दवाओं को सही से रखने से उनका असर बना रहता है। पढ़ना जारी रखे