Health Tips: दांत में जमे मैल और मुँह से आने वाले बदबू को दूर करने के लिए अपनाएं इन घरेलू उपायों को

Health Tips: मुँह में बदबू की समस्या से परेशान रहते हैं तो ये ये घरेलू उपाय काम आ सकते हैं, इन समस्यायों से निजात पाना चाहते हैं तो ये घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।

मुँह की बदबू की समस्या बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन कई बार ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है, मुँह की बदबू के कारण साइनस, मुँह का सूखापन जैसी अन्य समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। मुँह के बदबू आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे कि यदि आप पानी का सेवन कम करते हैं या अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए जानिए कि मुँह दुर्गन्ध को दूर करने के लिए और दांतों को सफ़ेद रखने के लिए कौन-कौन से घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।

yellow teeth and bad breadth to get rid of this problem