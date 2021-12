K-pop के सुपरस्टार ग्रुप BTS के 3 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव

के-पॉप के सुपरस्टार ग्रुप बीटीएस के तीन सदस्य विदेश से लौटने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं।

आपको बता दें ये तीनों संक्रमित सदस्यों में से सभी अलग-अलग तारीखों में दक्षिण कोरिया लौटे थे। RM और Suga में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं दिखे थे। जबकि जिन को हल्का बुखार आया था।



बिट हिट म्यूजिक का कहना कि ग्रुप के ये तीनों मेंबर्स पूरी तरह से वैक्सीनेटड हैं, और उनमें से किसी का भी दक्षिण कोरिया लौटने के बाद ग्रुप के दुसरे मेंबर्स के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है।



BTS ग्रुप के तीनों में से, RM और Suga ने जब covid-19 से खुद को संक्रमित पाया तब से दोनों सेल्फ-क्वारंटाइन कर लिया था, जबकि Jin को covid से नकारात्मक परीक्षण प्राप्त हुआ था जिसके उन्हें रिलीज कर दिया गया और मगर बाद में उनका सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों ही देश कोविड के बढ़ते मामलों से जूझ रहे हैं, क्योंकि हाइपरइन्फेक्टियस ओमाइक्रोन वैरिएंट वैश्विक स्तर पर फैल रहा है। एजेंसी ने कहा कि वह तीनों मेंबर्स को उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।आपको बता दें, BTS जिसे Bangtan Sonyeondan और Beyond the Scene के नाम से भी जाना जाता है, एक सात लड़को का दक्षिण कोरियाई बॉय बैन्ड है। इन सातों मेंबर्स का नाम - Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V,और Jungkook है। इन्होंने 12 जून 2013 में अपने पहले गाने "No More Dream" के साथ शुरुआत की थी, जो इनके पहले अल्बम "2 Cool 4 Skool" का भाग था। इस अल्बम के कारण इनका कई पुरस्कारों के लिए नामांकन हुआ था और यह कई पुरस्कार जीते भी, जैसे कि Billboard Music Awards और Golden Disk Awards, और 2014 में Seoul Music Awards। इनके अगले अल्बमो के साथ इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और वर्ष 2016 के Melon Music Awards में उन्हें वर्ष का सर्वोत्तम अल्बम का पुरस्कार मिला, साथ ही इनके 2 अल्बमो को US Billboard 200 में जगह मिली।