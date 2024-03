Oscar 2024 में इस सिंगर ने रचा इतिहास, बोलीं- 'कल रात मुझे...'

मुंबईPublished: Mar 11, 2024 10:08:22 am Submitted by: Riya Chaube

Oscar 2024: ऑस्कर 2024 इस समय सुर्खियों में हैं। इस दौरान सिंगर बिली एलीश (Billie Eilish) ने ऑस्कर (Oscar) में इतिहास रच दिया है।

बिली एलीश ने ऑस्कर में बनाई हिस्ट्री

Oscar 2024: बिली इलिश (Billie Eilish) ने हिट फिल्म 'बार्बी' (Barbie) के साउंडट्रैक 'व्हाट वाज़ आई मेड फॉर' (What was I made for) के साथ बेस्ट सांग ट्रॉफी (Best Song Trophy) के लिए अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार जीतकर ऑस्कर इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली।