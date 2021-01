मुंबई। कनाडाई-अमरीकन एक्ट्रेस पामेला एंडरसन ( Pamela Anderson ) ने अपने बाॅडीगार्ड डैन हैहस्ट ( Dan Hayhurst ) से गुपचुप शादी रचा ली है। 53 वर्षीय एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा हाल ही किया है। पामेला को प्लेबाॅय मैगजीन में फीचर होने और ’बेवाच’ मूवी के लिए जाना जाता है। पामेला इंडियन रियलिटी शो ’बिग बास’ ( Bigg Boss 14 ) के 2010 में प्रसारित चैथे सीजन में गेस्ट के रूप में आ चुकी हैं।

यह भी पढ़ें : 10 साल छोटे अली गोनी के प्यार में मां सोनाली फोगाट, बेटी ने दिया ऐसा रिएक्शन

निजी समारोह में की शादी

डेलीमेल डॉट को डॉट यूके की रिपोर्ट के अनुसार, ’बेवाच’ की पूर्व स्टार कोविड लॉकडाउन के दौरान बॉडीगार्ड हैहस्र्ट के प्यार में पड़ गईं। उन्होंने क्रिसमस ईव के मौके पर कनाडा के वैंकूवर द्वीप स्थित अपने घर में निजी समारोह में शादी की। कई खबरों में इसे उनकी चैथी शादी बताया गया है। हालांकि ’द रोड रेयाॅन शो’ का दावा है कि यह उनकी छठी शादी है। सबसे पहले उन्होंने 1995 में टाॅमी से शादी की। यह 1998 तक चली। फिर किड राॅक से 2006 में शादी की, जो 2007 तक चली। इसके बाद रिक सलोमोन से 2007 में और फिर 2015 में फिर से विवाह रचाया। इसके बाद पामेला ने प्रोड्यूसर जान पीटर्स से विवाह रचाया। इस तरह ये पांच शादियां वे कर चुकी हैं। डैन से उनकी शादी छठी मानी जा रही है। हालांकि रिक सलोमोन के साथ दो बार विवाह को छोड़ दें, तो ये एक्ट्रेस की पांचवी शादी है।

यह भी पढ़ें : कन्फर्मः कपिल शर्मा शो होने जा रहा बंद, कपिल ने खुश होकर बताई असली वजह

’एक साल में मिला 7 साल का प्यार’

एंडरसन ने डेली मेल टीवी से कहा, ’मैं ठीक उसी जगह पर हूं, जहां मुझे होना चाहिए, एक ऐसे आदमी की बाहों में जो मुझे सच्चा प्यार करता है। इस एक साल ने एक साथ सात साल की तरह महसूस कराया है। एंडरसन ने शादी की तस्वीर और वीडियो ऑनलाइन साझा की हैं। दोनों की मुलाकात पिछले साल लाॅकडाउन के दौरान हुई थी। तब से ही दोनों साथ हैं और इस दौरान उनका प्यार भी पनपा।

“I,

with a deeper instinct,

choose a man who compels my strength,

who makes enormous demands on me,

who does not doubt my courage or my toughness,

who does not believe me naïve or innocent,

who has the courage to treat me like a woman.” #anaisnin #love #partner #life pic.twitter.com/i70qyprwCl