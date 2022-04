Home Remedies for Muscle Pain: क्या आप भी मसल्स में हो रहे दर्द से परेशान है, तो ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे तुरंत राहत

Home Remedies for Muscle Pain: मसल्स में दर्द होना आज के समय में आम बीमारी हो चुकी है। आजकल की भागदौड़ की लाइफस्टाइल के कारण मसल्स में दर्द की शिकायत लगभग सभी को रहती है। यह बहुत ही आम परेशानी है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। कुछ घरेलू उपाय इससे राहत दिला सकते है।

Updated: April 16, 2022 11:16:57 am

Home Remedies for Muscle Pain: आज के समय में मसल्स का दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन तीस से चालीस वर्ष की उम्र के युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। कई बार मांसपेशियों में दर्द किसी चोट या दुर्घटना, मांसपेशियों के अत्याधिक उपयोग, या मांसपेशियों में तनाव या फिर किसी मेडिकल परिस्थितियों के कारण भी होता है। लेकिन मसल्स में दर्द की शिकायत खास तौर से पीठ, कंधे और गर्दन में होती है। शरीर में फैली मांसपेशियां शरीर की ताकत होती है। ये शरीर को मजबूती देने के साथ ही लचीलापन भी देती है। अगर आप भी मांसपेशियों के दर्द से परेशान हैं और इससे रहत पाना चाहते हैं, तो ये घरेलू उपाय आपको इस दर्द से राहत दिला सकते हैं।

Home remedies to get relief from muscle pain