Home Remedies for Tingling Feet: क्या आप भी पैरों की झनझनाहट से परेशान है? तो ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे तुरंत आराम

Home Remedies for Tingling Feet: कभी-कभार गलत तरीके से बैठने पर पैरों में झनझनाहट होने लगती है। यह समस्या इतनी आम है कि हर कोई इससे जूझता है, लेकिन कई बार यह आम समस्या किसी के लिए काफी परेशानी का कारण बन जाता है। कुछ घरेलू उपाय इससे राहत दिला सकते है।

Home Remedies for Tingling Feet: अक्सर काफी देर गलत तरीके से बैठे रहने और किसी भारी सामान को काफी देर तक पकड़े रहने पर झुनझुनी महसूस होना आम बात है। जब व्यक्ति को अपने हाथ पैरों में पिन जैसी चुभन या ऐसा प्रतीत हो जैसे उसके हाथ पैरों में चीटियां चल रही हैं तो इस स्थिति को हाथ पैर में झनझनाहट कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हाथ और पैर में हो रही झनझनाहट या फिर शरीर के किसी हिस्से के सुन्न पड़ने पर उसे इग्नोर करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। जिससे आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जो इस समस्या से आपको राहत दिला सकते है तो आइए जानते है उन घरेलू उपायों के बारे में

